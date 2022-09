In base ad un recente report parrebbe che Netflix stia abbandonando il suo modello di Binge release (il fatto di pubblicare tutti insieme gli episodi di una serie tv così da poterli avere tutti subito disponibili), in favore di nuove pubblicazioni che si allineino con le metodologie dei suoi concorrenti. Il sito internet Puck News avrebbe suggerito questa cosa, riportando un probabile e futuro cambiamento del colosso dello streaming in questo senso, alimentato probabilmente dal modo in cui lavorano e stanno lavorando gli altri portali attualmente disponibili.

L’intenzione sarebbe probabilmente quella di passare a una pubblicazione settimanale in contrapposizione all’attuale, proprio come fanno Apple TV, Prime Video, Disney Plus e gli altri. In base a quanto riportato parrebbe che Reed Hastings, attuale CEO di Netflix, sia passato da una certa e iniziale riluttanza in merito, a una serie riflessione nei confronti delle varie possibilità.

Perché Netflix vuole abbandondare il modello binge release?

Le motivazioni dietro a un cambio di modello per la pubblicazione degli episodi, con Netflix, potrebbe avvenire soltanto per una ragione: quella di prolungare il tempo trascorso dagli spettatori sulla piattaforma. Attualmente la pubblicazione settimanale, con Netflix, avviene solamente per quanto concerne i reality show, diversamente dalle serie di punta, con cui gli spettatori tendono ad avere un consumo anche immediato.

Forse, proprio in risposta a questa sorta di “abbuffate” il piano di pubblicazione potrebbe cambiare le cose. Ci sono anche serie tv con cui Netflix ha suddiviso la pubblicazioni in più parti, così da dare ai suoi abbonati sì gli episodi, ma dividendoli a livello temporale. Vi ricordiamo che questa ipotesi per Netflix andrebbe eventualmente a muoversi in parallelo con l’idea di un account più conveniente ma con le pubblicità al suo interno (idea attualmente in fase sperimentale). Ovviamente tutto ciò andrà o andrebbe ad influire direttamente sul rapporto costruito negli anni con il consumatore, da ciò la delicatezza stessa sia delle ipotesi che delle idee ancora in atto di realizzazione.