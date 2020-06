Netflix: ecco come togliere i contenuti dalla lista “Continua a guardare”

Vi è mai capitato di vedere alcuni minuti di un programma TV o un film su Netflix e decidere quasi subito di non volor guardare il resto? Crediamo sia una cosa capitata a tutti almeno una volta, ma che infastidisce non poco quando il contenuto in questione compare nella barra in alto nella categoria “Continua a guardare”. Anche pochi minuti di riproduzione di un contenuto poco gradito, portava al fastidio di trovarlo costantemente nella barra superiore dell’homepage della piattaforma di streaming. Fortunatamente, però, Netflix sta introducendo un modo per risolvere questo problema.

Il servizio di streaming ha già avviato i test su una nuova funzionalità che consente di rimuovere i titoli dall’elenco “Continua a guardare”, potendo scegliere a proprio piacimento cosa vedere in homepage e cosa invece rimuovere per sempre. La nuova funzionalità è già apparsa sull’app Netflix per dispositivi Android e dovrebbe arrivare su dispositivi iOS entro la fine del mese.

Come potete osservare dagli screenshot qui sotto, fatti tramite dispositivo Android, nei titoli presenti nella categoria “Continua a guardare” sono stati inseriti tre pallini verticali che svolgono il compito di barra delle opzioni. Una volta premuti comparirà una finestra con tutte le opzioni disponibili tra cui la possibilità di scegliere “Rimuovi dalla riga” e facendo un tap su questa opzione toglierà completamente lo spettacolo o il film dall’elenco.

Questo menù include anche opzioni per mostrare gli episodi della serie, ottenere informazioni aggiuntive o scaricare il titolo sul dispositivo. La nuova funzionalità è disponibile su dispositivi mobili Apple e Android, ma al momento non è chiaro se l’implementazione verrà estesa anche agli utenti desktop o ad altri dispositivi di streaming e Smart TV.