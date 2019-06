Netflix: Lauren S. Hissrich annuncia la fine delle riprese di The Witcher

Le riprese dell'attesa serie TV di The Witcher pare siano giunte al termine. A confermarlo sarebbe stata la sceneggiatrice e showrunner del film Lauren S. Hissrich, con un post su Twitter.

“La prima stagione di The Witcher è conclusa! Ho abbastanza capelli grigi per interpretare Geralt, ma è stato l’anno più bello della mia vita. Sono grata agli sceneggiatori, al cast e a tutto il gruppo per aver lavorato sodo a questo progetto”.

Queste le parole di Hissrich, la quale avrebbe aggiunto in seguito:

“Ma è stato il miglior anno della mia vita, sono così grata agli scrittori, al cast, e alla crew eccezionale che ha lavorato duramente per far venire alla vita il Continente”.

Ecco la sinossi ufficiale della prima stagione di The Witcher:

“Ispirata al best-seller fantasy, The Witcher è una fiaba epica. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a convivere per affrontare insieme un viaggio”.

Il cast della nuova serie tv The Witcher, ispirata alla celebre saga letteraria fantasy di Andrzej Sapkowski, sarà composto da Henry Cavill che vestirà i panni del protagonista Geralt, Freya Allan sarà invece Ciri, Yennefer e Triss verranno interpretate rispettivamente da Anya Chalotra e da Anna Shaffer. In oltre vedremo Jodhi May nei panni della regina Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson sarà il cavaliere Eist, Adam Levy vestirà i panni di Saccoditopo, MyAnna Buring sarà Tissaia, Mimi Ndiweni interpreterà Fringilla e Therica Wilson-Read vestirà i panni di Sabrina, la principessa Renfri sarà invece interpretata da Millie Brady.

Cosa vi aspettate dalla nuova serie TV The Witcher che uscirà il prossimo autunno? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.