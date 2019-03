Ni No Kuni II si mostra nel gioco da tavolo di Steamforged

Ni no Kuni II: The Board Game di Steamforged Games, ispirato all'omonimo videogioco, si mostra in alcune immagini direttamente dal GAMA Trade Show.

Il secondo capitolo della serie di Level-5, role play game dove hanno lavorato alcuni dipendenti dello Studio Ghibli per il reparto artistico, diventerà un gioco da tavolo sviluppato da Steamforged Games (azienda dietro a board game quali Dark Souls e Resident Evil 2).

Durante il GAMA Trade Show di quest’anno è stato mostrato un prototipo del gioco cooperativo , che vedrà i giocatori scontrarsi con le forze dell’oscurità. La sessione di gioco sarà composta da 5 turni, dove i giocatori parteciperanno a delle quest per ricostruire il regno perduto. Ogni quest avrà un mostro da sconfiggere, così da poter far ritorno alla base, portarsi dietro il bottino ricevuto e procedere verso il successivo. Alla fine del gioco i partecipanti dovranno sconfiggere il boss finale, potenziato dai mostri che non saranno stati sconfitti precedentemente. L’obiettivo di questo Ni No Kuni II sarà quello di costruire il miglior regno possibile.

Ni no Kuni II: The Board Game avrà al suo interno quattro miniature di plastica, un tabellone di gioco, 108 carte, sei dadi e 50 token. Sarà giocabile da 1 a 4 giocatori (età minima 14 anni) e ogni partita durerà circa 30 minuti.

A differenza degli altri giochi dell’azienda, questo Ni no Kuni II: The Board Game sembra essere più veloce e intuitivo, abbandonando delle meccaniche complesse da imparare (come quelle viste in Dark Souls: The Board Game) in favore di dinamiche rapide e facili da apprendere.

Sia per Ni No Kuni che per Ni No Kuni II, le menti dietro al gameplay sono state quelle di Level-5, famoso studio di sviluppo (Dragon Quest IX, Dark Cloud), mentre le mani che hanno creato i design sono state quelle di Yoshiyuki Momose, ex animator e character designer di Studio Ghibli. Le musiche invece sono state ideate da Joe Hisaishi, che ha prodotto tutte le soundtrack legate ai film di Hayao Miyazaki.