Nisekoi: Edizioni Star Comics annuncia il 25esimo volume!

Edizioni Star Comics ha ufficialmente annunciato l’arrivo di uno dei suoi cavalli di battaglia, vale a dire Nisekoi. Sono passati ormai sei anni dal suo primo debutto, e presto gli appassionati potranno leggere il suo venticinquesimo volume.

La trama di Nisekoi continua con tantissimi capovolgimenti da ogni fronte. Chitoge è arrivatra sull’altopiano di Tenku, mentre Raku, Kosaki, Marika e Tsugumi continuano invano a seguire le sue tracce. Tuttavia, nelle loro menti riemergono una serie di immagini del passato, dei ricordi indelebili che darà ancora più enfasi alla promessa fatta quel giorno…

Nisekoi, per chi non lo sapesse, sta per raggiungere le sue fasi conclusive, infatti Raku ha scoperto chi è la ragazza della promessa fatta durante la sua giovane età, e ha fatto chiarezze nel suo cuore. Il ragazzo, ormai, è sempre più deciso a scegliere chi sarà la sua compagna di vita.

Il 25esimo volume di Nisekoi, infine, debutterà dal prossimo 11 marzo in tutte le migliori librerie, fumetterie e store online. Il prezzo consigliato è di 4,90 euro.