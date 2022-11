SaldaPress, durante la recente edizione di Lucca Comics and Games, ha annunciato attraverso una live le novità in arrivo sul mercato durante il primo semestre del 2023. Scopriamo insieme tutti i titoli che potranno andare ad arricchire le nostre collezioni.

Le novità saldaPress in arrivo nel 2023

Iniziamo subito con le novità dedicate alla collano Maestro, che nel 2023 vede ampliarsi con due graphic novel di grande livello. La prima proposta è L’ignobile Sherman, di Lorenzo Palloni e Alessandra Marsili, una storia che parte dalla morte di un ricchissimo anziano che lascia un’eredità fatta di segreti e misteri. La seconda è invece SPA di Erik Svetoft, un horror ambientato all’interno di un centro benessere. Si continua poi con Ramenburger e l’opera Wonton Soup di James Stokoe. Essa narra le avventure di un ex-chef galattico diventato camionista. E poi ancora ci sarà Volt, il robot aspirante fumettista creato da Stefano TheSparker Conte, e Godzilla.

Per la collana Mangaka, ad aprile farà il suo esordio Sex, il manga del maestro Atsushi Kamijo composto da quattro volumi che porta ai lettori una storia d’amore e ribellione ambientata nell’isola di Okinawa. Invece, per la collana Yaù!, arriverà a marzo Everyday hero machine boy di Irma Kniivila e Tri Vuong, un’opera che ha come ingredienti principali la fantascienza e le arti marziali.

Sempre per la stessa collana arriverà anche Drakka, il graphic novel di Frédéric Brrémaud e Lorenzo De Felici che vede al centro una storia di eredità mafiosa che prenderà una serie di curiosi risvolti con protagonisti mutanti e vampireschi in una New York del futuro.

Le novità non finiscono qui

E poi ancora, per gli amanti del grani cinema, la collana Widescreen è pronta ad accogliere due nuovi volumi imperdibili. Il primo è Dietro le quinte di Ritorno al Futuro, mentre per il secondo deve ancora essere annunciato.

Per gli appassionati del fumetto americano arriva a febbraio Kroma, la nuova serie fantasy di Lorenzo De Felici ambientata in un mondo che vede il colore come un pericolo. E poi, a maggio, sarà la volta di Dark Ride, l’ horror firmato da ​Joshua Williamson e Andrei Bresson ambientato in un parco divertimenti. La lista continua con Divided States of Hysteria, il thriller politico di Howard Chaykin che racconta di un’America sotto attacchi terroristici, e ben quattro titoli scritti da Ed Brubaker: Friday, Incognito, (firmato insieme a Sean Philips), Fatale e Scena del Crimine.

Tra le nuove serie del 2023 troveremo a febbraio il noir investigativo Newburn di Chip Zdarsky di Jacob Phillips e a marzo Old Dog, una serie action con elementi spionistici che vede il debutto di Declan Shalvey. Si passerà poi a mese di maggio con Do a Power Bomb, il fumetto ambientato nel mondo del wrestling firmato da Daniel Warren Jonhnson, L’ultimo contratto, la una crime story di Ed Brisson e Lisando Estherren, e infine Bad Girl, un’originale rilettura del genere tokusatsu (cioè, scontri tra mostri giganti, in stile Godzilla) firmata da Jason Howard (in uscita a giugno).

