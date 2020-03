Supernatural, The Flash e Legacies: rimandati i finali di stagione

Direttamente dalle pagine di Variety, il network The CW conferma che Supernatural, The Flash e Legacies – tre delle serie attualmente in corso nel suo palinsesto – sono state di fatto sospese e il loro finale di stagione è rimandato a data destinarsi durante il corso dell’anno.

La decisione è stata presa, come facilmente intuibile, a causa della sospensione di tutte le produzioni già confermata nelle scorse settimane e legata all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus che toccato nelle ultime ore anche gli Stati Uniti.

Andiamo con ordine.

Legacies ha mandato in onda il suo ultimo episodio utile il 26 marzo. Non ci sono più episodi completi a disposizione quindi la produzione è completamente ferma in attesa di poter riprendere i lavori per concludere la Stagione 2. Nel palinsesto di The CW il suo posto sarà preso dalla Stagione 2 di In The Dark che quindi debutterà in anticipo rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

The Flash avrebbe una manciata di episodi già pronti ma l’emittente ha deciso comunque di mettere in pausa forzata la serie. I piani infatti sono di riprendere non appena possibile e sicuro la produzione dei restanti episodi della Stagione 6 di modo da poter mandare in onda senza ulteriori battute d’arresto la stagione in corso.

Il suo posto nel palinsesto di The CW verrà preso da Stargirl, la nuova serie DC che andrà in onda prima sulla piattaforma DC Universe il lunedì e poi quindi il martedì su The CW, il cui debutto è stato posticipato di una settimana dall’11 al 18 maggio per venire incontro a questa emergenza.

Potete vedere il trailer di Stargirl cliccando QUI.

Più problematica la situazione di Supernatural la cui Stagione 15 sarebbe dovuta anche essere l’ultima e quindi è stato di fatto rimandato non solo il season finale ma anche il series finale.

Andrew Dabb, attuale co-showrunner di Supernatural, ha spiegato che pur essendo stati filmanti 18 episodi in totale non è possibile completarli perché le aziende che si occupano degli effetti speciali sono attualmente chiuse.

Non appena possibile gli episodi verranno man mano ultimati e mandati in onda mentre per il finale bisognerà attendere “qualche mese” secondo le parole dello stesso Dabb.