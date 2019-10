Offerta LEGO Halloween: spendi 45€ e in regalo il Juice Bar di Newbury

Vi segnaliamo che sullo shop online e nei negozi fisici Lego è in corso una promozione che vi permetterà di avere un set gratuito!

Anche lo store ufficiale di Lego si veste a festa per la settimana di Halloween e nel farlo vi propone in regalo, con un acquisto pari o superiore ai 45€, un esclusivo set dedicato alla nuova linea Hidden Side, ovvero il “Juice Bar di Newbury”.

Il set era stato già annunciato nel corso del mese di luglio, ma non era chiaro se si sarebbe trattato di una piccola aggiunta alla già folta offerta Hidden Side o se si sarebbe trattato di un set promozionale e, dunque, non acquistabile direttamente dal pubblico. Ebbene arriva oggi la conferma che il set Juice Bar di Newbury sarà disponibile esclusivamente come regalo per quanti effettueranno una spesa pari o superiore a 45€ sullo store online Lego o presso i negozi ufficiali.

L’offerta, quindi, si va ad affiancare a quella già disponibile dalla scorsa settimana e relativa all’ambitissima Avengers Tower, di nuovo disponibile in omaggio in occasione dei 10 anni dei Marvel Studios. La differenza è che questo secondo prodotto può essere accessibile solo previo l’acquisto di almeno 75€ di articoli.

Per quanto riguarda la linea Hidden Side, stimo parlando di uno dei più recenti successi Lego, che fonde il gioco con i mattoncini alla più moderna realtà aumentata tramite smartphone. Per accedere ai giochi in realtà aumentata non dovrete far altro che scaricare la apposita app associata che, in congiunzione con il set (ovviamente montato) vi darà la possibilità di partecipare a numerose attività interattive.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di ricezione del set omaggio vi consigliamo di cliccare sul baner sottostante. A seguire, invece, una piccola selezione con alcuni dei più interessanti prodotti attualmente in sconto sullo store Lego.

Sconti Set LEGO

