Olaf di Frozen narra i prequel di Star Wars

Josh Gad, voce originale del pupazzo di neve Olaf, ha condiviso un divertente video su Instagram in cui propone un riassunto dei prequel di Star Wars narrato da Olaf.

Il pupazzo di neve Olaf, protagonista di Frozen – Il Regno di Ghiaccio e Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, ama i caldi abbracci ed è un ottimo narratore. La prova di questa sua abilità speciale è visibile in una delle scene più divertenti e riuscite di Frozen 2, dove grazie alla sua abilità oratoria questo pupazzo di neve chiacchierone, riesce a stemperare la tensione tra i Northuldra e le guardie di Arendelle, riassume le vicende del primo capitolo Frozen.

E se Olaf, per la gioia dei suoi fan, decidesse di raccontare altre storie? Per sensibilizzare i suoi follower sull’importanza del voto alle prossime elezioni presidenziali, Josh Gad ha promesso che se il suo messaggio sul voto fosse stato condiviso diecimila volte, avrebbe realizzato un video in cui, nei panni di Olaf, avrebbe riassunto la saga di Star Wars.

I fan hanno quindi raccolto la sfida lanciata da Gad e hanno condiviso il messaggio di sensibilizzazione al voto ben seicentomila volte. Il riassunto di Olaf è stato diffuso con un video su Instagram (che potete vedere a questo link, interamente in inglese).

Gad ha poi aggiunto che trattandosi di una saga composta da nove film, il video sarebbe stato davvero troppo lungo, per questo motivo l’attore ha promesso di dividere questi riassunti su più video, cominciando a narrare la storia secondo l’ordine cronologico della storia (da episodio 1 al 9).

Il riassunto dei primi tre episodi ha una durata di circa 8 minuti, durante i quali un divertito Olaf ripercorre per filo e per segno (e con qualche commento che buca la quarta parete) gli eventi che inevitabilmente porteranno Anakin da piccolo schiavo su Tatooine, a giovane Cavaliere Jedi fino alla discesa nel Lato Oscuro e alla nascita dell’Impero Galattico.