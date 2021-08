One Piece 1023: confermate le origini di Zoro

Il Capitolo 1023 di One Piece ha confermato le origini di Zoro, sino ad ora non propriamente delineate, accostandolo al clan Shimotsuki del Paese di Wano. La battaglia di Onigashima per la liberazione del Paese di Wano e, di conseguenza, per spodestare Kaido sta raggiungeranno le sue fasi critiche e il più recente capitolo ha contrapposto Sanji e Zoro contro due delle tre Superstar massime dell’Imperatore, Queen e King.

Sanji e Zoro combattono con un grado di ferocia superiore dal momento che, considerate le ali di Rufy, sanno benissimo che devono assolutamente mettere sotto scacco gli avversari poichè la vittoria di questa battaglia porterà Rufy più vicino al traguardo di Re dei Pirati.

In un tag-team inedito, Sanji e Zoro mettono da parte i dissapori goliardici e si dividono i nemici: il cuoco affronta Queen e lo spadaccino si occupa di King.

One Piece 1023: le origini di Zoro

Mentre combatte forte della nuova Enma, la scena si sposta sugli spettatori, ovvero in questo caso su Hyogoro dei Fiori e Kawamatsu, i quali dichiarano che hanno affidato la stessa katana allo spadaccino dei pirati di Rufy dal momento che possiede una estrema somiglianza con l’ex Daimyo di Ringo (Paese di Wano), Shimotsuki Ushimaru, quando era giovane. I due alleati di Oden, inoltre, sono anche confidenti nel considerare che lo spadaccino e l’ex Daimyo brandiscono la spada allo stesso modo.

A riconfermare la discendenza dei Shimotsuki, viene confermato che Ushimaru era un discendente del dio della spada, Ryuuma (apparso sotto forma di zombie a Thriller Bark e Zoro lo ha affrontato), e anche quest’ultimo era un samurai che viveva e lottava con un solo occhio (proprio come Zoro).

Facendo la matematica, il cerchio delle origini di Zoro finalmente si riunisce. Da cacciatore di pirati dell’East Blue a predestinato spadaccino del Paese di Wano la cui atmosfera non ha mai abbandonato la propria anima da fedele inseguitore dell’arte della spada.

One Piece 1023: dove leggerlo

Il Capitolo 1023 di One Piece è disponibile per la lettura legalmente e gratuitamente su MANGA Plus.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1023 capitoli e 99 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 989 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.