One Piece: annunciato il protagonista del nuovo romanzo

Il profilo ufficiale Twitter dedicato alle pubblicazioni di One Piece Magazine, la rivista interamente dedicata all’universo manga dei record creato da Eiichiro Oda, ha svelato che in occasione del numero 12, in uscita in Giappone e negozi online dal 3 settembre 2021, arriverà un nuovo romanzo.

La nuova storia confluirà nella serie ONE PIECE novel HEROINES e stavolta sarà tutta focalizzata su Boa Hancock

Il romanzo, il quinto della serie dopo Nami, Nico Robin, Nefertari Vivi e Perona, si intitola “Episodio Hancock: Ecco perchè l’anziana Nyon è svenuta” ed è scritto da Jun Esaka con le illustrazioni di suwasayaka.

Possiamo guardare di seguito un’anteprima dell’illustrazione introduttiva del romanzo pubblicata come sempre dal profilo ufficiale Twitter del magazine.

Ricordiamo che in Giappone è stata pubblicata in volume la raccolta delle prime quattro storie appena citate. Il volumetto prende appunto il titolo di ONE PIECE novel HEROINES e di seguito possiamo guardarne l’illustrazione di copertina. In Italia è inedito.

One Piece Magazine 12: gli altri contenuti principali

One Piece Magazine 12 conterrà anche il terzo capitolo di One Piece Episode A, il manga sul personaggio di Ace disegnato da Boichi (Dr. Stone, Sun Ken Rock) con gli storyboard a cura di Ishiyama Ryou (Amalgam of Distortion). La rivista speciale presenterà il poster da ricercato di Brook e anche uno speciale opuscolo realizzato da Oda-sensei in persona focalizzato sul legame di Rufy, Ace e Sabo dal titolo “Special Booklet Luff”.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1023 capitoli e 99 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 989 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.