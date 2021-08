One Piece (Netflix): nuove voci su inizio riprese, personaggi, cast

Nelle ultime ore theilluminerdi ha diffuso online nuove voci relative alla serie tv occidentale per Netflix di One Piece, annunciata nel 2017 per celebrare il 20° anniversario di serializzazione del manga che si ispira ai primi primi eventi del manga omonimo scritto e disegnato da Eiichiro Oda ed edito in Italia da Star Comics.

Le voci, chiaramente in attesa di conferma, rivelerebbero un inizio delle riprese fissato verso la fine del 2021 in quel di Città del Capo (Sud Africa) e la location è confermata particolarmente per la presenza di navi, tra cui la storica Going Merry.

One Piece (Netflix): le nuove voci

Sono state anche diffuse delle informazioni in merito alle descrizione dei personaggi, in particolare alla loro età ed etnia natìa: Rufy (uomo di origine brasiliana, 17 anni), Zoro (uomo di origine asiativa, 18 anni), Nami (donna di etnia aperta, 19 anni), Usopp (uomo di colore, 17 anni), Sanji (uomo di etnia aperta, 19 anni).

Precisiamo che all’interno della sessione di domande e risposte con gli appassionati nel Volume 56, lo stesso Eiichiro Oda ha dichiarato che nella vita reale Rufy sarebbe brasiliano e Zoro giapponese, pertanto una prova che lo staff sta cercando in ogni modo di rendere la produzione la più fedele possibile all’opera originale.

Il cast di personaggi non è stato ancora svelato, tuttavia i rumor vorrebbero Zoro interpretato da Ludi Lin (Mortal Kombat 2021, Aquaman 2018, Power Rangers 2017). I contatti con l’attore sarebbero in fase embrionale, pertanto è ancora tutto quanto da confermare, ma sarebbe una scelta non male per il personaggio che incarna origini asiatiche e uno spirito combattivo.

One Piece (Netflix): i dettagli della serie tv

La serie televisiva live action Netflix è prodotta da Tomorrow Studios, una partnership tra ITV Studios, con Steven Maeda nel ruolo di showrunner e co-sceneggiatore, Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) come sceneggiatore e Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda nel ruolo di produttori esecutivi della serie.

Annunciata nel 2017, la serie è parte delle celebrazioni del 20 anni del manga e adatterà i primi eventi dell’arco narrativo di Romance Down con un totale di 10 episodi.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1021 capitoli e 99 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 986 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.