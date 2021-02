Operazione Vienna: Pendragon Game Studio annuncia l’edizione italiana

Pendragon Game Studio è lieta di annunciare l’edizione italiana di Operazione Vienna. Un gioco cooperativo per 1-5 giocatori che si inserisce all’interno del mondo creato dalla serie Detective. Operazione Vienna è un prodotto standalone che si ispira alle meccaniche del noto Detective: Sulla Scena del Crimine. In questo gioco, ambientato nel 1977 durante la Guerra Fredda, vestirete i panni di agenti della CIA mandati in Europa a investigare sulla misteriosa morte di James Werner, un cittadino americano assassinato a Vienna.

La storia a tinte internazionali coinvolgerà diverse agenzie segrete, e i giocatori si troveranno a viaggiare per l’Europa visitando svariate destinazioni, portando a galla intriganti segreti. Pur condividendo alcuni elementi con la nota serie Detective, Operazione Vienna è un gioco completamente nuovo, con all’interno nuove regole e nuove meccaniche in grado di esaltare il tema dello spionaggio. I giocatori dovranno gestire le proprie risorse (come informatori, tangenti e piccole informazioni nascoste), decodificare rapporti (inclusi messaggi segreti, codici e conversazioni intercettate) oltre a cercare di superare in astuzia le spie delle agenzie nemiche.

L’uscita del gioco è indicativamente prevista per il prossimo autunno, ma potrete seguire tutti gli sviluppi attraverso la pagina Facebook ufficiale dell’editore. Ricordiamo, comunque, che Detective: Sulla Scena del Crimine permette di vestire i panni di un detective del XXI secolo e di unirsi alla Antares National Investigation Agency per risolvere i casi più difficili. Questo gioco in scatola vi fa diventare i protagonisti assoluti di storie piene di mistero e tensione. Per farlo dovete sfruttare ogni elemento a vostra disposizione per risolvere questi casi: navigare in internet, verificare i fatti e dare la caccia a nuovi indizi.