Paperino: Legends of the Three Caballeros arriverà su Disney+

Paperino celebra i suoi 85 anni con Legend of the Three Caballeros, una serie animata con un taglio più adulto e di stampo seriale in arrivo su Disney+, in cui si ricongiunge dopo 75 anni a Josè Carioca e Panchito Pistoles, riunendo così i Tre Caballeros.

Per festeggiare gli 85 anni di Paperino, è in arrivo su Disney+ una nuova serie animata che lo vede protagonista, le animazioni saranno un ibrido tra 2D e CGI, ed avrà una narrazione serrata tipica delle serie TV, si tratta di Legend of the Three Caballeros.

Come un fulmine a ciel sereno, in un post dedicato sul sito del D23 volto a riassumere le più grandi imprese di Donald Duck, il nostro Paolino Paperino per celebrare i suoi 85 anni, Disney lancia la prima stagione di Legend of The Three Caballeros, serie animata che si ispira all’omonimo film del 1944 che sarà un ibrido tra animazione 2D e live action con protagonisti i personaggi di Paperino, Josè Carioca e Panchito Pistoles, e giunto in Italia con il titolo I Tre Caballeros.

A differenza del film, la serie animata sarà un ibrido tra animazioni tradizionali 2D e CGI, e non terrà conto degli eventi film. Ad ufficializzarlo la trama della serie: “Il giorno del suo compleanno lo sfortunato Paperino perde il lavoro, la casa in un incendio ed anche la fidanzata Paperina. La situazione prende finalmente una piega positiva quando riceve in eredità una vecchia catapecchia malridotta dal suo bisnonno, Clinton Coot. L’abitazione nasconde un sotterraneo segreto dov’è custodito un antico libro magico al cui interno è sigillata Xandra, la Dea dell’Avventura. Una volta liberata, la divinità identifica in Paperino, il pappagallo brasiliano Josè Cariosa ed il gallo messicano Panchito Pistoles, i discendenti dei “Tre Caballeros”, guerrieri leggendari destinati a salvare il mondo da un oscuro ordine che ne brama la distruzione e la conquista capitanato dall’ultimo dei suoi eredi, il Barone Von Sheldgoose.”

La prima stagione dell’adventure-comedy realizzata da Disney Interactive Studios conterà tredici episodi da ventidue minuti e promette di accattivare un pubblico di ragazzi e giovani adulti. Infatti, la storia avrà una narrazione seriale con una continuity serrata, e gli episodi termineranno con cliffhanger che andranno a risolversi solo nelle puntate successive.

La prima stagione di Legend of the Three Caballeros sarà disponibile interamente al lancio di Disney+, che in Italia è previsto per marzo 2020.