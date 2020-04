Pathfinder, ecco le date d’uscita della seconda edizione!

La pandemia globale ha colpito principalmente il sistema sanitario, ma anche tutte le società editrici, che non riescono a distribuire i propri prodotti nel mercato. Giochi Uniti, in queste ore, ha comunicato le nuove date d’uscita della linea Pathfinder Seconda Edizione.

Per chi non lo sapesse, l’uscita di Pathfinder Seconda Edizione era prevista inizialmente per questo mese, tuttavia a causa dei recenti avvenimenti ha subito un ritardo. L’editore ha confermato che gli appassionati potranno mettere mano a questo prodotto nella prima settimana di maggio (salvo ulteriori imprevisti). Le uscite comprenderanno:

Manuale della Seconda Edizione

Lo schermo del Game Master

La Caduta di Cuor della Piaga (avventura)

Come se non bastasse, Giochi Uniti ha specificato che sono in arrivo il quinto e penultimo capitolo della saga Vendetta dell’Inferno di Pathfinder prima edizione: Flagello dell’artiglio Divino. Inoltre, debutterà a breve anche I Mondi Del Patto, il manuale di ambientazione per Starfinder!

Giochi Uniti, infine, nella nota distribuito, ha specificato che sta lavorando costantemente per rilasciare la nuova linea di GDR con il minor ritardo possibile. Di conseguenza, seguiranno doverosi aggiornamenti.