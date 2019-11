Patrick Wilson adora la serie TV di Watchmen targata HBO

Uno dei protagonisti del film di Watchmen del 2009 diretto da Zack Snyder, nel corso di un’intervista, ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti alla serie TV realizzata da Damon Lindelof. Sembrerebbe che lo show creato per HBO abbia “stregato” l’attore che ha interpretato il Gufo Notturno nel film che debuttò dieci anni fa. Infatti, riferendosi alle prime puntate del sequel, Patrick Wilson avrebbe affermato, in modo entusiasta, quanto segue:

“Lo adoro. Ho visto ogni episodio. Ero molto curioso perché provo tanta riverenza e amore non solo per la graphic novel e il film, ma soprattutto per l’esperienza della realizzazione del film. Alcuni membri di quel cast, che include alcune delle persone più incredibili con cui abbia mai lavorato, sono miei grandi amici ancora oggi. Ho una sensazione di calore quando ripenso a Watchmen. Quindi diciamo che mi sono sentito autorizzato a guardarlo, e poi, in uno dei primi trailer, ho visto la mia navicella, o Archie, come la chiamo io. Okay, non è proprio mia ma mi piace pensare che lo sia!”

In seguito avrebbe aggiunto che guarda con piacere Jean, con la quale ha lavorato in passato, nei panni di Laurie. “Le voglio molto bene e pensato che sia stata fantastica nell’episodio di questa settimana. Non vedo l’ora di vedere come si evolve la storia fra lei e Regina. Trovo che sia tutto a dir poco ottimo”. Con queste parole l’attore avrebbe mostrato tutto il suo affetto e il suo “consenso” nei confronti della serie TV targata HBO.

Fonte: newsrama.com