Peacemaker – annunciata la serie TV spin-off di The Suicide Squad

Nel tardo pomeriggio di ieri, e senza alcun tipo di indiscrezione trapelata nei giorni scorsi, HBO Max ha annunciato l’arrivo di una serie spin-off di The Suicide Squad incentrata sul personaggio di Peacemaker.

La serie in 8 episodi vedrà John Cena tornare a vestire i panni del personaggio mentre proprio James Gunn, regista del film, scriverà tutti gli episodi della serie tornando anche dietro la macchina da presa per la premiere e per almeno un altro paio di episodi.

Peacemaker è descritta come una commedia d’azione e avventura che esplorerà le origini del personaggio. Sarà prodotta da Gunn’s Troll Court Entertainment e The Safran Company in associazione con Warner Bros.Television; fra i produttori esecutivi figurano James Gunn, Peter Safran e John Cena. L’inizio dei lavori sulla serie sono previsti per i primi mesi del 2021.

Come sempre sopra le righe il commento di James Gunn all’annuncio della serie, il quale, intervenendo su twitter, ha detto che la serie verrà girata fra la fine dei lavori di The Suicide Squad e l’inizio di quelli per I Guardiani della Galassia 3. Normalmente sarebbe un periodo di riposo ma, a causa del Coronavirus che lo sta costringendo a casa, ha deciso di scrivere la serie TV!

I'm doing #Peacemaker in the time always allotted between #TheSuicideSquad & #GotGVol3. Normally I would have been taking more of a break in this space but it's Covid, I'm stuck at home, so I wrote a TV series.

The Suicide Squad

L’uscita di The Suicide Squad è prevista per il 6 agosto 2021, in Italia uscirà con il titolo The Suicide Squad – Missione Suicida.

Si tratta di un rilancio/sequel della pellicola del 2016 – in cui ritorneranno dalla prima pellicola Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag Jr.), Viola Davis (Amanda Waller) ed ovviamente Margot Robbie nei panni di Harley Quinn. Nel cast figurano anche i nuovi ingressi di David Dastmalchian, John Cena, Nathan Fillion, Sean Gunn, Taika Waititi, Peter Capaldi, Idris Elba e Michael Rooker.

Al DC FanDome, il produttore Peter Safran definiva The Suicide Squad un film di guerra anni ’70 crudo ma condito dalla brillantezza dei personaggi e dallo spirito comico tipico di James Gunn.

Il regista ha colto la palla al balzo confermando questa ispirazione, citando come prima fonte di ispirazione per il film Quella Sporca Dozzina, cult del cinema bellico del 1976 diretto da Robert Aldrich.