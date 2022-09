Finalmente abbiamo la data d’uscita della seconda stagione di Kengan Ashura, l’adattamento anime dell’omonimo manga creato da Yabako Sandrovich già disponibile anche nel nostro Paese grazie a Netflix. Anche la seconda stagione verrà rilasciata sul colosso dello streaming ma quando? A rivelarcelo l’account Twitter ufficiale dell’anime: la seconda stagione debutterà su Netflix nel 2023 in tutto il mondo e per l’occasione lo staff ha pubblicato una nuova key visual.

Kengan Ashura: il manga e l’anime

L’anime è stato presentato in anteprima su Netflix a livello globale nel luglio 2019. La seconda parte, composta dagli episodi dal 13 al 24, ha debuttato, sempre sulla piattaforma di streaming, in ottobre.

Seiji Kishi (Danganronpa The Animation, Yuki Yuna Is a Hero) ha diretto l’anime presso Larx Entertainment. Makoto Uezu (Akame ga KILL!, The Heroic Legend of Arslan) si è occupato della composizione della serie, mentre Kazuaki Morita (Tsuki ga Kirei, Assassination Classroom) ha disegnato i personaggi. Yasuharu Takanashi del Team-MAX (Fairy Tail, Naruto Shippūden) ha composto le musiche. MY FIRST STORY ha eseguito la sigla iniziale King & Ashley e il gruppo hip hop BAD HOP ha eseguito la sigla finale Born This Way.

La seconda stagione dell’anime presenterà le finali del Torneo di Annientamento Kengan nonché la conclusione della storia originale. Qui sotto la key visual:

Questa la trama della serie:

Sin dall’epoca Edo, in certe zone del Giappone esistono arene per gladiatori. In queste arene, imprenditori e commercianti ricchi ingaggiano gladiatori per farli combattere in lotte a mani nude in cui chi vince prende tutto. Tokita Ouma, soprannominato “Ashura”, entra nel giro e devasta tutti i suoi avversari. La sua spettacolare abilità di schiacciare i suoi nemici attira l’attenzione dei grandi imprenditori, tra cui il presidente del Gruppo Nogi, Nogi Hideki.

Per quanto riguarda il manga è scritto da Yabako Sandrovich, con illustrazioni di Daromeon, ed è stato lanciato sulla rivista digitale di Shogakukan Ura Sunday il 18 aprile 2012 e si è concluso il 9 agosto 2018. Un volume speciale, intitolato Kengan Ashura 0, è stato pubblicato il 12 gennaio 2016. Nell’edizione speciale del volume 0, uscito l’8 gennaio 2016, è stato abbinato un drama-CD. Un sequel, intitolato Kengan Omega, ambientato due anni dopo gli eventi della serie originale, ha iniziato la sua serializzazione il 17 gennaio 2019, anch’esso serializzato su Ura Sunday. Il manga originale è in corso anche in Italia grazie alla casa editrice Planet Manga.