Phantom Stranger: il nuovo corto animato DC uscirà assieme a Superman Red Son

Nella primavera del 2020 uscirà il nuovo lungometraggio animato della DC Comics dedicato ad un particolare what if di Superman, ambientato nell’Unione Sovietica invece che negli Stati Uniti d’America, Superman Red Son e assieme a questo film vi sarà anche un corto animato intitolato Phantom Stranger, dedicato appunto allo Straniero Fantasma, personaggio DC esperto di paranormale e occulto.

Il cortometraggio animato avrà come produttore esecutivo Bruce Timm e sarà scritto da Ernie Altbacker (noto soprattutto per Teen Titans: The Judas Contract). Peter Serafinowicz (The Tick) darà la voce allo Straniero Fantasma, mentre Michael Rosenbaum (il Lex Luthor di Smallville, nonchè già doppiatore di Wally West) sarà “il misterioso Seth”.

“Ambientato negli anni ’70, il cortometraggio segue la giovane Jess mentre si unisce ai suoi amici a una festa in una dimora fatiscente ospitata dal misterioso Seth. Quando iniziano a succedere cose strane a Jess e ai suoi amici, lo Straniero Fantasma interviene per cercare di salvare lei da un triste destino. “

Lo Straniero Fantasma è un personaggio decisamente interessante, all’interno dell’universo DC: egli, infatti è misterioso e dalle origini ignote e si occupa degli eventi paranormali, combattendo le forze oscure che incombono nell’universo.

Nato dalla penna e dalla matita di John Broome e Carmine Infantino, lo Straniero Fantasma è dotato di poteri pressoché illimitati, essendo un essere onnipotente e onnisciente, che ha aiutato diverse volte gli eroi della Justice League in qualità di “assistente soprannaturale”, diventandone anche un membro a tutti gli effetti.