Planet Of The Fools: la Planet Manga annuncia il nuovo manga di Hiroki Endo

La casa editrice Planet Manga ha annunciato sulla sua pagina Facebook che a ottobre porterà in Italia la nuova opera di Hiroki Endo, creatore di Eden e All Rounder Meguru, pubblicati sempre dalla Planet Manga.

Planet Of The Fools: il nuovo manga di Hiroki Endo

Il nuovo manga si intitola Planet Of The Fools ed è il primo di una serie di annunci che la casa editrice farà questo mese attraverso dei giochi in cui pubblicherà degli indizi e sarà compito dei fan a scoprire il titolo del nuovo manga.

Planet Manga annuncia così la nuova pubblicazione:

Era facile: divieto agli umani + alieni = PLANET OF THE FOOLS!

A ottobre Hiroki Endo, creatore di Eden, ci condurrà su un lontano pianeta dove i locali sono costretti a convivere con gli alieni… ovvero i terrestri! Un ragazzo di sangue misto si troverà nel centro del mirino a causa della sua origine e dei suoi incredibili poteri. Siete pronti a scoprire il mondo di Planet Of The Fools? Troverete il resto delle informazioni sulla la prossima Anteprima.

Quindi il primo volume uscirà a ottobre, sarà composto da tre capitoli per un totale di circa duecento pagine, ma per saperne di più non ci resta che attendere.

Planet Of The Fools è in corso dal 2019 sulle pagine della rivista Monthly Shonen Magazine di Kodansha e il volume 6 uscirà ad agosto in Giappone.

Planet of the Fools è un manga fantasy/sci-fi ambientato su un pianeta chiamato Slars, dove gli indigeni Slarsiani e gli alieni terrestri coesistono a disagio. Il protagonista è Shinta un discendente di entrambe le razze. Evitato da tutte e due le parti, viene coinvolto nel conflitto intorno alla “Regalia” che detiene un potere misterioso e magico.

