Predator – primi dettagli sul nuovo film

Pochi giorni fa vi riportavamo la notizia secondo la quale Disney e 20th Century Studios avevano dato il via libera per lo sviluppo di un nuovo film del franchise di Predator affidato alla regia di Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) mentre la sceneggiatura sarebbe firmata da Patrick Aison (Kingdom, Jack Ryan, Treadstone).

Nella tarda serata di ieri sono trapelate alcune indiscrezioni sulla trama e l’ambientazione del film, indiscrezioni ovviamente da prendere con le pinze.

Predator – ambientazione e trama

Secondo queste indiscrezioni, il nuovo film sarebbe ambientato nell’America del Nord in epoca pre-coloniale. Avrebbe come protagonista una giovane donna comanche che sfidando le convenzioni della sua nazione indiana avrebbe deciso di diventare una guerriera. Come gli Yautja si inseriscano in questa ambientazione non è specificato ma i fan del franchise posso benissimo immaginarlo.

Il film inoltre avrebbe come titolo di lavorazione Skulls.

Sembrerebbe inoltre confermato, come già evidenziato, che il film non sarà collegato al deludentissimo film uscito nel 2018 e diretto da Shane Black.

Predator – il franchise

Se il progetto dovrebbe concretizzarsi sarebbe il quinto film del franchise esclusivi i crossover con Alien. Ovviamente ora resta da capire come Disney e 20th Century Studios gestiranno il tono della pellicola da sempre rated-R ovvero vietato ai minori e quindi ricco di violenza. Il franchise fu inaugurato con il cult Predator del 1987 diretto da John McTiernan e con protagonista Arnold Schwarzenegger nei panni del Maggiore Dutch Schaefer.

Per chi non conoscesse il franchise:

Il franchise narra le vicende di un alieno (appartenente alla razza yautja) giunto sulla Terra per andare a caccia di esseri umani. Il film, realizzato con un budget di 15 milioni di dollari, è stato un successo commerciale, incassando 59 milioni di dollari negli Stati Uniti e 98 milioni di dollari complessivamente[1] e rappresenta il primo grande successo al botteghino per il regista John McTiernan. Predator costituisce il capostipite di una quadrilogia che, a parte l’alieno, vedrà di volta in volta rinnovato il cast. Il primo sequel si intitola Predator 2 (1990), mentre il secondo si intitola Predators (2010); un nuovo capitolo intitolato The Predator è uscito nel 2018.

Ricordiamo che pochi mesi fa Marvel, sussidiaria della Disney, ha acquisito i diritti per la pubblicazione dei fumetti dalla Dark Horse. I fumetti del franchise di Predator sono pubblicati attualmente in Italia da saldaPress.