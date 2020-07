Alien e Predator – i fumetti passano alla Marvel

Nella tarda serata di ieri Marvel ha annunciato di aver acquisito i diritti per le pubblicazioni delle storie a fumetti di Alien e Predator, i due amati franchise cinematografici della 20th Century Fox già acquisita dalla Disney.

Alien e Predator venivano storicamente pubblicati dalla Dark Horse di cui la Marvel aveva già assorbito i fumetti di Star Wars e più recentemente quelli di Conan. Pochi giorni fa invece sempre la Marvel aveva annunciato la pubblicazione di storie a fumetti ambientate nell’universo di Warhammer 40K – trovate i dettagli QUI.

Per il momento non sono stati rivelati dettagli sulle future pubblicazioni – anche se la Marvel dovrebbe pubblicare parte delle storie targate Dark Horse così come fatto per Star Wars – ma solo due immagini teaser abbastanza eloquenti realizzate da David Finch, soprattutto quella di Predator che vede l’inarrestabile cacciatore alieno troneggiare sul quartier generale degli Avengers con in pugno l’elmo di Iron Man.

L’unico dettagli attualmente confermato è che nuove serie verranno lanciate nel corso del 2021 e i nuovi team creativi verranno annunciati nelle prossime settimane.

Il disegnatore David Finch ha commentato dicendo che Alien e Predator sono due dei personaggi più identificabili e iconici di tutti i tempi, e li ama entrambi proprio per questo. Ma soprattutto, è stato abbastanza fortunato da essere stato un bambino mentre loro erano delle novità. Ha visto ogni singolo film in cui loro siano mai apparsi, e non vede l’ora di vederli scatenare il caos nell’Universo Marvel. Ha disegnato le due illustrazioni con un gran sorriso stampato sulla mia faccia.

C.B. Cebulski invece ha dichiarato che non c’è nulla di più eccitante di una storia che riesce a tenere col fiato sospeso e Alien e Predator lo hanno fatto più e più volte! Ricorda molto vividamente dove si trovava quando vide ognuno di questi capolavori moderni per la prima volta, godendosi il modo in cui entrambi intrecciano magistralmente terrore e dramma extraterrestre in alcune delle sequenze più iconiche che abbia mai visto in una pellicola. Ed è quella l’eredità che Marvel sfrutterà!

Attualmente i fumetti di Alien e Predator sono pubblicati in Italia da saldaPress.