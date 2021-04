Previsto un crossover nel mondo dell’animazione DC

Stando a quanto rivelato in esclusiva su Hollywood Reporter (potete leggere l’articolo originale a questo link), DC Super Hero Girls e Teen Titans Go! avranno un episodio crossover. La puntata avrà la durata di un’ora, e sarà intitolata Space House, in onda su Cartoon Network il 31 maggio. I Teen Titans e le DC Super Hero Girls stanno per unire le forze per un’avventura fuori dal mondo durante il weekend del Memorial Day. Le due squadre di supereroi si uniranno per un primo speciale crossover su Teen Titans Go! che andrà in onda il 31 maggio alle 18:00 ET / PT su Cartoon Network.

L’episodio di un’ora, intitolato Space House, segue i supereroi adolescenti mentre accettano un misterioso invito a godersi una vacanza tra le stelle. (Anche se le DC Super Hero Girls hanno fatto una piccola apparizione in un precedente episodio di Teen Titans Go! Superhero Feud, ma Space House è la loro prima e vera e propria puntata in team).

Un nuovo trailer ci mostra la Space House dotata di una tecnologia abbastanza avanzata che persino Batgirl prende nota, completa di un’enorme TV adatta per godere di ogni episodio di Muffin Wars, uno dei loro supereroi preferiti, più una macchina per snack con stampante 3D che può fornire a Cyborg e Beast Boy abbastanza hamburger, burritos e burgerritos da durare all’infinito. Tuttavia, la destinazione della Space House è sconosciuta, così come chi ha invitato le due squadre in vacanza. Gli eroi della lotta al crimine devono lavorare insieme per risolvere questo ultimo mistero intergalattico. Dopo il crossover dal titolo Space House, DC Super Hero Girls ritorna con una nuovissima stagione di avventure per salvare il mondo a partire dal 6 giugno alle 8:00 ET / PT. (Cliccate qui per acquistare lo zainetto targato Teen Titans Go!).

Qui sopra potete guardare il trailer della puntata in arrivo a fine mese, tratto dal canale ufficiale di Cartoon Network.