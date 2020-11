Titans 3 – il nuovo look di Starfire

Finalmente dopo due stagioni vedremo finalmente Kory Anders o se preferite la Principessa Koriand’r adottare un look più vicino a quello della sua controparte fumettistica. Poche ore fa infatti HBO Max ha svelato il nuovo look che Starfire adotterà in Titans 3 di cui sfortunatamente non abbiamo ancora una data di uscita.

Eccovi il nuovo look realizzato dalla costumista Larua Jean Shannon mentre le concept art sono di Gina Dedemenico,

Il produttore esecutivo di Titans, Gry Walker ha parlato brevemente di quello che attende Starfire in Titans 3:

Sarà una stagione importante per Kory. L’arrivo di sua sorella, ma anche la sua nemesi, Blackfire la porterà sulla strada per scoprire il segreto sul suo passato ma anche alcuni indizi sul suo futuro… le due strade si incontreranno mostrandoci una Starfire più famigliare. In più, durante la stagione, avremo qualche sorpresa speciale per i veri fan del personaggio.

Ricordiamo che Starfire è interpretata da Ana Diop.

Starfire, Red Hood e le anticipazioni su Titans 3

HBO Max aveva diffuso qualche settimana fa la prima immagine ufficiale di Red Hood (Cappuccio Rosso in italiano) che debutterà in Titans 3.

Red Hood è il nuovo alter-ego di Jason Todd che nella seconda stagione di Titans abbiamo visto vestire i panni di Robin così come interpretato da Curran Walters. Il tragico epilogo di Titans 2 potrebbe aver spinto l’impulsivo Jason ad abbandonare i panni del Ragazzo Meraviglia e intraprendere la carriera “solita”… staremo a vedere!

Eccovi le immagini , a destra l’attore a sinistra la concept art:

In Titans 3, i Titans si sposteranno a Gotham dove incontreranno fra gli altri il Dottor Jonathan Crane aka Lo Spaventapasseri e soprattutto i nuovo Commissario di Polizia… Barbara Gordon. Barbara non sarà contenta né di rivedere Dick, con cui ha avuto una relazione, né che il gruppo sia arrivato in città.