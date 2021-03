Promozione Fumetto 2021, il bando da oltre 600.000 euro per il fumetto dal MiC

Si intitola Promozione Fumetto 2021 ed è il primo bando pubblico in assoluto indetto nel nostro paese dal MiC (Ministero della Cultura). Si tratta di un risultato senza precedenti frutto del dialogo fra il Ministero, e in particolare fra la DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea, e il RIFF – Rete Italiana Festival di Fumetto.

Promozione Fumetto 2021 è un bando pubblico che mette a disposizione € 644.000 destinati a fornire risorse agli operatori no-profit attivi nella promozione culturale e artistica del fumetto, attraverso mostre, eventi, manifestazioni e festival.

Questo bando è il primo frutto della missione dei festival associati in RIFF, ovvero sensibilizzare le Istituzioni statali e governative in merito alla Nona arte, ha compiuto un primo passo a novembre 2020, con la stipula di una Convenzione quadro con la DGCC.

Claudio Curcio, Presidente di RIFF, ha dichiarato:

Siamo molto soddisfatti per la nascita di questo Bando, che segna un risultato storico importante per un settore delle industrie creative a lungo invisibile alle istituzioni centrali. Siamo inoltre felici che il primo importante bando MiC dedicato al Fumetto sia destinato anche in primo luogo agli organizzatori di festival – va detto con orgoglio – che hanno svolto un ruolo pionieristico di valorizzazione della Nona Arte di cui ha beneficiato e sicuramente beneficerà ancora l’intera filiera e che prosegue oggi grazie alla capacità di farsi volano di promozione culturale ed economica a livello internazionale, nazionale e locale.