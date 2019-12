Rakuten TV si prepara al Natale con tanti Film e promo!

Un natale all’insegna di grossissime sorprese per gli amanti del cinema, Rakuten TV ha da poco annunciato le sue novità per questo incredibile e speciale periodo. Tra le new entry spiccano Il Re Leone, Angry Birds 2 e IT – Capitolo 2.

Rakuten TV ha intenzione di portare nei salotti italiani i migliori prodotti del cinema internazionale, infatti gli appassionati potranno visionare Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit alla massima risoluzione possibile, il 4K HDR. Nel catalogo, inoltre, non mancherà Katherine, Stuber (anche in questo caso, in 4K HDR) e Blinded by the Light.

L’emittente ha anche annunciato i titoli classificati come immancabili nell’offerta natalizia, come Polar Express, Le Cronache di Narnia, Mamma ho perso l’aereo, Mamma ho perso l’aereo 2 – Mi sono smarrito a New York, Una Notte al museo, Il Grinch, Nightmare before Christmas, Hook Capitan Uncino, Jumanji e Jumanji: Benvenuti nella giungla, Matilda 6 mitica, Ghostbusters, Paddington, Paddington 2, Love Actually, A Christmas Carol, Pinocchio, Remi, Il Piccolo Principe, Oliver Twist, Tutti insieme appassionatamente e tanti altri.

Come se non bastasse, sulla piattaforma ci sarà anche spazio ai migliori film del 2019, tra cui A Star is born, Bohemian Rhapsody, Se la strada potesse parlare, First Man – Il Primo Uomo, Dolor Y Gloria, Rocketman, Spider-Man – Un nuovo universo, Spider-man: Far From Home, Il Traditore, Il Vizio della Speranza e Il Primo Re.

Le novità non sono certamente finite, difatti Rakuten TV ha confermato che ci sarà anche una selezione dei migliori film di Woody Allen con Misterioso Omicidio, Manhattan, Mariti e Mogli, Provaci ancora Sam, Midnight in Paris, Vicky Cristina Barcelona, Match Point, Scoop, Blue Jasmine, Café Society, Sogni e delitti, e molti altri ancora.

In conclusione, dal 6 al 10 gennaio 2019, sulla piattaforma ci sarà una promozione dedicata ai film della Disney con una selezione molto accurata. Sarà possibile guardare Dumbo (2019), Aladdin (2019), Frozen, Il Ritorno di Mary Poppins, Inside Out, Monsters University, Coco, Maleficent, Il libro della giungla (2016), Oceania, La Bella e la Bestia (2017) e i grandi classici targati Disney come La Sirenetta, Biancaneve e i Sette Nani, La Principessa e il Ranocchio, e tanti altri ancora.