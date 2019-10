Ravensburger annuncia il boardgame di Minecraft

Ravensburger annuncia Minecraft: Builders & Biomes Board Game, il gioco da tavola dedicato al famoso videogioco di casa Mojang

Ravensburger, azienda leader nel mondo del gioco, ha recentemente annunciato che pubblicherà Minecraft: Builders & Biomes Board Game, un gioco da tavolo basato sul famoso videogame.

Sviluppato in collaborazione con Mojang, casa di produzione videogiochi resa celebre proprio dal videogioco, il prodotto dovrebbe permettere di rivivere le atmosfere sandbox che hanno reso celebre Minecraft. A capo del design di questo nuovo boardgame vedremo Ulrich Blum, già noto per essere la mente creativa dietro Antigua e Grand Cru (entrambi datati 2010) o, più recentemente, Speed Snacks (2015).



Per i pochi che ancora non dovessero conoscere Minecraft eccovi alcune informazioni che vi permetteranno di inquadrare quello che, di fatto, è un vero e proprio fenomeno di massa della cultura pop: nato nel 2009 (ma commercializzato solo nel 2011) grazie alla fervida fantasia di Markus Persson, si è subito distinto per l’approccio spiccatamente sandbox che lo ha sempre animato.

Tale approccio è stato, senza alcun dubbio, ampiamente premiato dalla community dei videogiocatori: partito in sordina è arrivato a vendere ben oltre 190 milioni di copie. Di fatto il videogioco più venduto di sempre!

Ad oggi Minecraft è presente su ogni tipo di piattaforma, dal PC alle principali console di ogni marca, passando per i più diffusi sistemi operativi mobile. Il successo è stato così ampio da permettere a Minecraft di superare la barriera del mondo videoludico per entrare in quello di tutti i giorni: oltre ad un numero non quantificabile di gadgets e libri dedicati, il prodotto di casa Mojang è stato oggetto di un documentario nel 2012 mentre, per maggio 2022, è attesa l’uscita di un film ufficiale in collaborazione con Warner Bros.

In Minecraft: Builders & Biomes Board Game i giocatori da 2 a 4, lotteranno tra loro in accese sfide della durata di circa 30-60 minuti l’una. Nel corso di ogni partita ogni partecipante, durante l’esplorazione di Overworld, dovrà cercare di ottenere il maggior numero di punti collezionando cubi rari, combattendo contro feroci creature e costruendo edifici. Nel farlo potranno avvalersi dell’aiuto di armi e risorse speciali (che dovranno comunque essere estratte). Il tutto partendo da un blocco condiviso di soli 64 cubi.

Minecraft: Builders & Biomes Board Game sarà disponibile dal 15 Novembre al prezzo di 36,25€. Al momento in cui vi scriviamo è possibile pre-ordinare una copia del gioco qui.