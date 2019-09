Rey (Star Wars: The Rise of Skywalker) di Tamashii Nations

Rey è una delle nuove proproste di Tamashii Nations per la linea S.H. Figuarts tratta del nono episodio di Star Wars: L'escesa dei Skywalker.

Tamashii Nations pochi giorni fa ha annunciato l’arrivo della nuova action figure ispirata a Rey direttamente dal film di Star Wars IX: The Rise of Skywaker (L’ascesa di Skywalker) per la linea S.H. Figuarts.

L’action figure è realizzata completamente in plastica, misurerà circa 15 cm, rimanendo in scala con l’altezza delle altre figure della serie di Star Wars e sarà completamente snodabile per poter così simulare le pose più estreme proprio come nel film. Come ci ha sempre abituati Bandai nella confezione troveremo della parti intercambiabili tra cui: volti e mani intercambiabili, una pistola, un bastone e una spada laser.

Questa figure come dicevamo è tratta dal nono episodio della saga di Star Wars: L’ascesa dei Skywalker, terzo capitolo della nuova trilogia uscito nel 2017 e che concluderà la storia degli Skywalker con il nono capitolo in uscita a dicembre di quest’anno.

Rey è un personaggio immaginario dell’universo fantascientifico di Guerre stellari e protagonista della trilogia sequel. È interpretata dall’attrice britannica Daisy Ridley. Di razza umana, Rey è una ragazza di 19 anni, abbandonata dai genitori in tenera età sul pianeta desertico Jakku. Rey è una ragazza di statura media, con capelli castani raccolti in tre ciocche e dagli occhi nocciola. Indossa una tenuta da “Scavenger”, che comprende un copricapo ricavato da un elmetto Stormtrooper, abiti adeguati al clima desertico e una borsa capiente dove riporre i pezzi di ricambio. Possiede un bastone da combattimento, per allontanare i malintenzionati che si aggirano nei relitti e nei mercati neri, tra cui Teedo, una sua vecchia conoscenza. Rey possiede uno speeder, veicolo costruito da lei stessa, e vive in un AT-AT abbandonato durante la battaglia di Jakku.

L’uscita di Rey (Star Wars: The Rise of Skywalker) è prevista per il mercato Giapponese a novembre 2019 al prezzo di 6.600 yen.