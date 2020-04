Rimandata l’uscita nei negozi di Forgotten Waters

Nel momento della pandemia, anche l’industria del gioco in scatola risente di tutte le limitazioni della quarantena. Molte delle fabbriche – tendenzialmente cinesi – sono impossibilitate a produrre la componentistica per i titoli in via di stampa, mentre quelli già pronti al lancio faticano a essere distribuiti sui canali convenzionali. Anche l’uscita nei negozi di Forgotten Waters si è trovata a dover fronteggiare gli ostacoli imposti dalla situazione e l’editore Plaid Hat Games cerca di tamponare l’emergenza finanziari dando assistenza ai singoli negozianti.

Dal comunicato:

A colpa di forze aliene al nostro controllo, la distribuzione di Forgotten Waters nei negozi è stata rimandata. Non abbiamo ancora una nuova data d’uscita, ma vi terremo aggiornati man mano che la pandemia di Covid-19 prosegue. Detto questo, desideriamo ugualmente onorare la data di uscita originale del 10 aprile al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo visto che, per molti, i giochi sono stati un ottimo modo per tenersi occupati durante questo periodo di isolamento e sappiamo che alcuni dei nostri clienti stavano aspettando con ansia il lancio del 10 aprile. Abbiamo anche l’intenzione di mettere a disposizione online uno strumento che possa aiutare i giocatori a giocare partite di Forgotten Waters tra di loro su internet, basterà che solo un giocatore possegga una copia del gioco.

In coda al comunicato, Plaid Hat Games riconosce sia un periodo molto complicato per i negozi di giochi in scatola e che sospendere a tempo indefinito la distribuzione di Forgotten Waters si tradurrà quasi sicuramente in un’ulteriore perdita per gli esercenti, visto che molti saranno tentati di ordinarlo direttamente online. Per cercare di compensare questo disservizio, la casa editrice offre ai clienti la possibilità di segnalare al momento dell’acquisto i contatti di riferimento della loro bottega di fiducia. Plaid Hat invierà a quel negoziante un assegno di 12 dollari (il 20 per cento del prezzo del gioco).