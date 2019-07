Ritorno al Futuro: Christopher Lloyd spiega perché abbiamo bisogno di un quarto capitolo

Christopher Lloyd, il Doc Brown di Ritorno al Futuro, ha spiegato perché secondo lui c'è bisogno di un quarto capitolo della saga.

Non ci sono dubbi sul fatto che Ritorno al Futuro sia un cult del cinema e che molti, in questi anni, abbiano fantasticato su un ipotetico quarto capitolo della trilogia. Da sempre ci sono diversi rumor a riguardo e i media hanno interpellato sia Michael J. Fox, ovvero Marty McFly, sia il nostro Doc Brown, Christopher Lloyd, chiedendo se fossero interessati a girare un eventuale nuovo film della saga. Entrambi sono stati molto chiari sul fatto che non ci sarà mai un quarto capitolo, seppur non rifiutando mai categoricamente l’idea, fino al Niagara Falls Comic-Con di quest’anno.

Christopher Lloyd è tornato a parlare di Ritorno al Futuro suggerendo un’idea per un sequel: “ Penso che in qualche modo sia necessario trasmettere un messaggio su qualcosa che è importante per tutti, universalmente, come il cambiamento climatico “, facendo anche una precisazione subito dopo “ È molto complicato, perché si rischia di fare un altro film e deludere il pubblico. Quindi non so, ne sarei felice, per me stesso, ma vedremo ”. Anche Michael J. Fox non si è mai rifiutato in maniera definitiva di girare un eventuale quarto film, ma chi sembra essere davvero fermo sulle proprie posizioni è proprio Robert Zemeckis, il regista della trilogia, che non ha alcuna intenzione di girare un sequel, ritenendo che Hollywood sia ormai piena di reboot e seguiti inutili.

Allo stato attuale, pare che non ci siano i presupposti per un Ritorno al Futuro 4, nonostante Lloyd abbia abbozzato un’idea niente male e i fan da anni chiedono di rivedere Doc e Marty in azione. Forse in futuro ci saranno delle novità, ma attualmente sembra essere un’idea improbabile.