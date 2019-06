Ritrovata torre degli scacchi di Lewis: oggi vale 1 milione di sterline

È stata ritrovata in fondo ad un cassetto, dove sarà rimasta per molti anni, e oggi vale 1 milione di sterline: è la torre degli scacchi di Lewis

È stata ritrovata in fondo ad un cassetto, dove sarà rimasta per molti anni, e oggi vale 1 milione di sterline: è la torre degli scacchi di Lewis. L’oggetto in questione non fa parte di una scacchiera qualunque, bensì è riconducibile ad uno dei più grandi tesori del Medioevo.

La preziosa pedina della scacchiera, alta poco meno di 9 centimetri, è stata portata da un antiquario ad una casa d’aste, ignaro dell’inestimabile valore dell’oggetto in questione. Il proprietario della pedina, dopo aver capito di avere tra le mani un prezioso cimelio, avrebbe affermato:

“Era di mio nonno. Quando è morto questo oggetto è passato a mia madre, che ne è sempre stata affascinata. Spesso lo prendeva dal cassetto e lo trattava come un cimelio. Siamo cresciuti credendo che avesse poteri magici. È un oggetto così particolare”.

La rarissima “statuina” fa parte della preziosa scacchiera di Lewis: composta da 93 pezzi, anche se molto probabilmente in origine erano di più, tutti realizzati in avorio di tricheco e interamente intagliati a mano. Dei 93 pezzi della scacchiera, che risale al XII secolo, 82 si trovano a Londra mentre altri 11 si trovano ad Edimburgo, rispettivamente al British Museum e al National Museum of Scotland.

Alexander Kader, uno degli esperti di Sotheby’s London dove verrà messo all’asta il cimelio, dopo aver scoperto il valore del pezzo della scacchiera avrebbe affermato:

“Succede spesso di essere chiamati per valutazioni gratuite. Di solito sono cose che non valgono molto, ma quando ho visto questa statuetta ho capito subito di essere di fronte ad uno di quei ritrovamenti più unici che rari in grado di cambiare la vita ad una persona e fare felice qualche collezionista in giro per il mondo”.

La statuetta in avorio fa parte della storia, motivo per il quale il suo valore è veramente elevato. Cosa ne pensate di questo strabiliante ritrovamento?