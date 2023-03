Toei Animation ha condiviso un nuovo trailer di Saint Seiya: The Beginning, il nuovo film live-action tratto dal manga de I Cavalieri dello Zodiaco. Atteso nei cinema giapponesi a partire dal 28 aprile 2023, nel video possiamo dare un primo sguardo sia ai protagonisti, che allo stile generale di questa produzione Toei e Sony Pictures, introducendo anche uno dei temi musicali della pellicola: Courage di P!nk.

Saint Seiya: The Beginning, tante novità nel trailer del film live-action de I Cavalieri dello Zodiaco

Diretto da Tomasz Baginski e scritto da Josh Campbell e Matt Stuecken, in base a quanto riportato da The Hollywood Reporter (tramite Animenewsnetwork), Saint Seya: The Beginning, e ne abbiamo un assaggio anche nel trailer, racconterà una vera e propria storia delle origini al cui centro troviamo il personaggio di Seiya (Mackenyu Arata), un orfano di strada che cerca di conquistare, con tutte le sue forze, l’antica armatura di Pegasus ed entrare nell’Ordine dei Cavalieri, attraverso un duro allenamento col mentore Alman. Quando un’energia mistica, nota come Cosmo, si risveglia in lui, il giovane intraprende un viaggio che lo porterà ad affrontare una battaglia soprannaturale per il destino di Lady Isabel (Madison Iseman), una giovane ragazza che lotta per controllare i suoi poteri divini, mentre nell’ombra qualcuno è stato assoldato per ucciderla.

Yoshi Ikezawa, produttore di Toei Animation, ha detto a Variety che il piano, con Saint Sera: The Begginning è quello di farne una vera e propria serie di film (sei per l’esattezza), con l’azienda che avrebbe già cominciato a prendere in considerazione l’idea dei sequel (se interessati a recuperare anche tutti i manga originali, li trovate comodamente su Amazon).

Il cast completo del film comprende: Mackenyu Arata, (Pacific Rim: Uprising), Madison Iseman (Jumanji, Annabelle 3), Sean Bean (Il trono di spade, Il Signore degli Anelli), Famke Janssen (X-Men, Taken), Nick Stahl (Fear the Walking Dead), Mark Dacascos (John Wick 3) e Diego Tinoco (On My Block). Vi ricordiamo, inoltre, che per adesso non è stata ancora rivelata la data di una possibile uscita in occidente del film. Non ci resta che attendere nuovi dettagli.