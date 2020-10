Scooby! Tra misteri e amicizia, la recensione del nuovo film

Come fare piacere mostri, fantasmi e vampiri anche ai più piccoli? Con un cartone animato come Scooby-Doo, in grado di ironizzare con una vena fortemente comica e con tutti gli ingredienti della produzione della Hanna-Barbera Productions. Eppure, siamo sempre stati abituati a vedere Scooby, Shaggy, Fred, Velma e Daphne nel contesto del piccolo schermo e con il format delle puntate delle serie televisive, se si escludono i due live action portati sul grande schermo da James Gunn.

Dopo un’assenza di ben 15 anni, il 2020 è l’anno del rilancio di questo franchise, con il nuovo film di Scooby! che ci accompagnerà in un nuovo universo di Scooby-Doo partendo dalla nascita dell’amicizia tra questo mitico cane e il suo padrone Shaggy. Scopriamo nella nostra recensione il nuovo film di Scooby! disponibile on demand, Bluray e DVD.

Scooby!, la nascita di una grande amicizia

Non avere amici al mondo è una delle cose più tristi che possano mai accadere a un ragazzino nella delicata fase dell’adolescenza. Shaggy è uno di questi e lo manifesta anche nei modi più bizzarri, circondandosi perfino di fantocci di sabbia per non sentirsi troppo solo.

La sua vita cambia di colpo quando un cucciolo danese in fuga dalla polizia dopo aver rubato un rotolo di gyros, trova rifugio nella benevolenza di Shaggy, che d’istinto lo protegge e decide di adottarlo, dandogli il nome improvvisato di una…scatola di biscotti: Scooby Dooby-Doo. Tra i due nascerà un’amicizia che li renderà, giorno dopo giorno, inseparabili. L’incontro con il resto della futura Mystery Inc. avviene nel corso del “dolcetto o scherzetto?” della notte di Halloween, dove Shaggy e Scooby si imbatteranno in Fred, Velma e Daphne in una villa abbandonata e, apparentemente, piena di spettri.

COPYRIGHT OF HANNA-BARBERA PRODUCTIONS. © 2020 WARNER BROS. ENT.

Le avventure della mitica squadra vanno avanti, fino a quando un giorno vengono attaccati da un gruppo di robot. Ad accorrere in loro aiuto sarà Blue Falcon, un nuovo personaggio che nel film è riconosciuto come uno degli idoli dell’infanzia di Shaggy. Blue Falcon si alleerà con la Mystery Inc. per contrastare nientedimeno che Dick Dastardly, il famoso e perfido protagonista della serie televisiva di Wacky Races (!).

Questa volta il malvagio barone vuole impossessarsi del tesoro di Alessandro Magno, aprendo una misteriosa porta dell’Oltremondo, ma per farlo gli occorrerà l’ultimo discendente di Peritas, il cane di Alessandro Magno. Avete già indovinato di chi si tratta? Già, proprio di Scooby!

Scooby-Doo e il nuovo Universo di Hanna-Barbera

Questa nuova pellicola di Scooby! porta una ventata di novità allo storico brand di Hanna-Barbera, non solo per l’adozione completa della tecnica in CG per tutti gli elementi del film, ma soprattutto perché ha l’onere di riscrivere la genesi del team Mystery Inc. con l’aggiunta di numerosi personaggi provenienti da altre serie televisive come Blue Falcon e Cane Prodigio, Wacky Races e Captain Cavey, in modo da introdurre un unico e condiviso “Universo di Hanna-Barbera”. Un po’ come quanto successo con i cinecomic di Marvel e dei suoi Avengers che, chiaramente, vengono scimmiottati perfino nella cover del Bluray di Scooby!.

COPYRIGHT OF HANNA-BARBERA PRODUCTIONS. © 2020 WARNER BROS. ENT.

Forse, buona parte degli spettatori non riconoscerà l’accoppiata Blue Falcon & Dynomutt, oppure i due malvagi Dick Dastardly e il buffissimo cane Muttley (sì, c’è anche lui), ma viene fatto di tutto per concentrare l’attenzione verso questi nuovi personaggi. Infatti, nonostante vengano riscritte le origini del team Mystery, la pellicola punta i riflettori su Shaggy e Scooby e suoi nuovi arrivati, mettendo un po’ in ombra il resto della Mystery Inc. Questo potrebbe far storcere il naso ai fan più accaniti di Fred, Velma e Daphne.

Il tema centrale del film, ruota attorno all’amicizia e di come il buffo quadrupede riesca sempre a tenere unito tutta la Mystery Inc., come altrettanta importanza rivestono Muttley e Dynomutt, proclamando l’intera razza canina chiamata in causa protagonista indiscussa di tutto il film.

La visione di Scooby! ci ha permesso di notare un cambio di rotta, che sottolinea la mancanza di un elemento cardine presente di solito nella struttura narrativa della storia: stavolta non c’è un “mostro” da smascherare. Infatti, la Mystery Inc. non si trova ad indagare su un caso misterioso con i soliti mostri, vampiri e fantasmi, ma deve fermare i piani loschi di un villain già noto (l’apertura dell’Oltremondo per mano di Dastardly, n.d.r.).

Il film offre un ritmo ben sostenuto con una storia davvero avvincente, soprattutto per chi ha già familiarità con le vecchie conoscenze introdotte per la prima volta nell’universo di Scooby-Doo. Le musiche, non tutte originali, risultano comunque ben azzeccate così come il doppiaggio nella nostra lingua. Punti notevoli anche per questa nuova e inedita rappresentazione in CGI di tutto il Mystery team, con una versione di cucciolo-scooby che siamo sicuri saprete apprezzare.

COPYRIGHT OF HANNA-BARBERA PRODUCTIONS. © 2020 WARNER BROS. ENT.

Conclusioni

Scooby! inizialmente era previsto nelle sale cinematografiche, ma a causa delle restrizioni di contenimento della pandemia in corso, è giunto prima negli store digitali (Clicca qui per Vedere Scooby! Su Prime Video) e adesso è disponibile in Bluray e DVD. trovandoci davanti a un prodotto che non tradisce lo spirito originale della serie, con un ottimo tentativo di rinnovare e unificare in modo convincente l’intero universo di Hanna-Barbera, Scooby! è un film davvero imperdibile per tutti gli appassionati della storica serie.