Il sequel del film di Uncharted è ufficialmente in produzione

Il sequel del film del 2022 Uncharted è ufficialmente in produzione. La notizia è stata confermata da Variety nella giornata di oggi, dopo che Sony ha menzionato un sequel di Uncharted durante la sua presentazione al CineEurope 2024.

Uncharted doveva uscire nelle sale in piena pandemia ma, come forse ricorderete, ha subito diversi rinvii ed è stato rilasciato nel 2022. Nonostante le recensioni contrastanti, il primo capitolo ha avuto un discreto successo al botteghino, rendendo inevitabile la produzione di un sequel.

Sebbene al momento si sappia molto poco riguardo al sequel, è probabile che i protagonisti del film, Tom Holland e Mark Wahlberg, riprenderanno i loro ruoli nei panni del duo di avventurieri Nathan Drake e Victor “Sully” Sullivan. Il primo film ha raccontato le origini, narrando il primo incontro tra i celebri cacciatori di tesori. Il fatto che nella serie di videogiochi il rapporto tra i due subisca una notevole evoluzione va tutto a favore di ulteriori progetti cinematografici a tema.

Inoltre, il finale del film si ricollega esplicitamente all'inizio del primo videogioco, Uncharted: Drake’s Fortune. In questo titolo, Nate e Sully seguono le tracce del tesoro dell'antenato di Nate, Sir Francis Drake, e si imbattono in un'avventura con sfumature naziste. Sebbene il prossimo film potrebbe anche essere basato su una storia originale, seguire la trama dei giochi potrebbe fare la fortuna del franchise.

Se il sequel del film di Uncharted dovesse seguire fedelmente i videogiochi adattando il primo titolo, nel prossimo film potremmo assistere all'introduzione di uno dei personaggi principali della storia: Elena Fisher. Elena è una reporter che segue e finanzia il viaggio di Nate e Sully nel primo gioco. Nel corso della serie, diventa un elemento di contrasto per Nate e infine sua moglie. La loro dinamica oscillante, insieme alla capacità unica di Elena di smontare le scuse di Nate, è una delle parti più divertenti e belle della trama del gioco. Il loro botta e risposta e la travolgente storia d'amore sono perfetti per il grande schermo tanto che, avendo giocato a Uncharted, nel primo capitolo abbiamo sentito la mancanza di Elena.

Al di la della conferma della produzione di un nuovo film di Uncharted, la serie di videogiochi prodotti da Naughty Dog è ferma da diversi anni. Dopo il ritiro di Nate in Uncharted 4: A Thief’s End nel 2016, c'è stato solo un altro titolo nel franchise, ossia Uncharted: The Lost Legacy, pubblicato l'anno successivo. Questo spin-off, nato come un'espansione di A Thief’s End, segue le avventure di Chloe Frazer, altro personaggio di rilievo della serie che compare nel primo film. Considerando che sono passati sette anni dall'uscita di quel gioco, alcuni fan sentono che sia giunto il momento di un nuovo capitolo della saga, piuttosto che un altro film.

Al momento però, Naughty Dog è impegnata con un altro suo franchise di successo, The Last of Us. Sebbene ci siano poche speranze che lo studio possa riprendere in mano le redini della serie, Sony ha molte altre risorse e studi che potrebbero farlo, oppure potrebbe formare un nuovo team per l'eventuale sviluppo. Nel frattempo non rimane che attendere pazientemente.