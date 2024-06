Netflix inaugurerà le sue prime "House" nel 2025 per far rivivere l'esperienza dei suoi show più famosi

Netflix ha annunciato l'apertura di due parchi tematici entro il 2025. Più che parchi a tema, le Netflix House — che apriranno il prossimo anno a King of Prussia, in Pennsylvania, e a Dallas — sono delle piccole città nelle quali si potranno trovare una vasta gamma di negozi, locali e attività legate ai principali franchise della piattaforma come "Bridgerton”, “Stranger Things” e "Squid Game".

I due siti occuperanno gli spazi di ex grandi magazzini: il King of Prussia Mall (al 180 North Gulph Road) nei pressi di Filadelfia e il Galleria Dallas (13350 Dallas Parkway), ciascuno con una superficie superiore ai 100.000 metri quadrati.

Le Netflix House si baseranno su precedenti esperienze pop-up organizzate dalla compagnia per serie come "Bridgerton", "La Casa di Carta", "Stranger Things", "Squid Game" e Netflix Bites, e sono progettate per “creare un luogo indimenticabile dove esplorare le vostre storie e personaggi Netflix preferiti oltre lo schermo, tutto l'anno”, ha dichiarato l'azienda.

Almeno inizialmente, Netflix non prevede che queste destinazioni retail permanenti diventino un nuovo segmento commerciale significativo. L'obiettivo, come per altri eventi e pop-up della piattaforma, è che servano da strumenti di marketing per incrementare l'engagement dei fan, supportando il core business dello streaming di abbonamento.

“Nella Netflix House potrete godere di esperienze immersive aggiornate regolarmente, concedervi un po' di shopping therapy e assaporare letteralmente le vostre serie e film Netflix preferiti attraverso offerte gastronomiche uniche,” ha dichiarato Marian Lee, chief marketing officer di Netflix, in un comunicato. “Abbiamo lanciato più di 50 esperienze in 25 città, e le Netflix House rappresentano la nuova generazione delle nostre offerte distintive. Questi luoghi daranno vita alle nostre storie amate in modi nuovi, sempre diversi e inaspettati.”

Secondo quanto riferito dall'azienda stessa, all'esterno di ogni Netflix House ci saranno sculture e murales che combinano personaggi dei titoli popolari della piattaforma. Ad esempio, si potrà immaginare di danzare con il proprio partner su una cover orchestrale di una canzone di Taylor Swift in un set replica di "Bridgerton", per poi girare l'angolo e partecipare alla sfida del Ponte di Vetro di "Squid Game".

I visitatori potranno quindi pranzare in un ristorante "con cibo ispirato agli spettacoli Netflix di tutto il mondo" e poi esplorare uno store dove trovare merchandising come la tanto desiderata t-shirt Hellfire Club di "Stranger Things".

Insomma, se siete fan delle serie Netflix potrete finalmente rivivere l'esperienza dei vostri show preferiti, a patto che siate disposti a volare negli USA per farlo. Infatti, al momento, non ci sono informazioni sull'apertura di strutture simili in Europa e non è detto che ce ne saranno in futuro.