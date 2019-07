Scorpion la figure tratta da Mortal Kombat dalla Storm Collectibles

Storm Collectibles presenta la figure Scorpion (Hanzo Hasashi) tratta da Mortal Kombat 3 proprio per accontentare i fan ed i collezionisti di questi prodotti.

I fan di Mortal Kombat potranno mettere le mani su un prodotto collezionabile di assoluto pregio: è stata infatti annunciata una nuova edizione della figure prodotta da Storm Collection che era andata esaurita in poche ore nella sua prima edizione. La prima figure prodotta dalla Storm Collectibles di Scorpion (Classic) era infatti andata esaurita da tempo elemento questo che ne aveva fatto salire il prezzo sul mercato del collezionismo sino a raggiungere cifre incredibili. Storm Collectibles ha annunciato in quest giorni una nuova versione di Scorpion (Hanzo Hasashi) tratta da Mortal Kombat 3 proprio per accontentare i fan ed i collezionisti di questi prodotti.

Mortal Kombat è una serie di videogiochi “picchiaduro” a incontri creata nel 1992 realizzata dalla Midway Games che ha subito catturato una buona fascia di pubblico alla ricerca di un gioco “brutale”. Infatti una delle caratteristiche che contraddistingue questa serie sono le famose Fatality e le Brutality, le mosse finali dove l’avversario sconfitto viene letteralmente “trucidato”. Il 2019 ha visto l’uscita di Mortal Kombat 11 che ha letteralmente incantato i fan.

La figure è realizzata in ABS completamente snodabile e dotata di moltissimi accessori ed effetti speciali per poter riprodurre le famose fatality insieme agli altri personaggi già usciti. Una delle ultime uscite di questa linea era stata la figure dedicata a Baraka (andato sold out), altro personaggio cruento della saga. Una delle caratteristiche di queste figure della Storm Collectibles sono proprio la presenza nella confezione di moltissimi accessori che permettono di dare spazio alla propria fantasia per ricreare delle pose stupende del proprio personaggio.

Queste figure nonostante la loro bellezza e qualità non sono facilissime da trovare in Italia, per tale motivo possiamo suggerirvi di ordinarle direttamente sul sito dell’azienda . Il prezzo di vendita è di 70USd con uscita verso ottobre 2019.

Se sei uno dei fortunati visitatori del San Diego Comic Con 2019 potrai acquistarla in anteprima direttamente in fiera allo stand dell’azienda.

Chi è il vostro personaggio preferito ? I fan si sono spesso schierati pro Scorpion o Sub Zero, ma sono moltissimi i personaggi presenti in questa saga che hanno incantato i fan.