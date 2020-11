Scream: ecco il titolo del prossimo film della celebre saga horror

Kevin Williamson, l’ideatore e produttore esecutivo del celebre franchise Scream, ha annunciato sui suoi canali social il titolo del prossimo film della saga che arriverà al cinema nel 2022.

Si legge sui suoi profili social:

Scream sarà distribuito al cinema nel 2022 da Eagle Pictures e questo è il tweet ufficiale del produttore:

That’s a wrap on Scream, which I’m excited to announce is the official title of the next film! Nearly 25 years ago, when I wrote Scream and Wes Craven brought it to life, I could not have imagined the lasting impact it would have on you, the fans. (1/3) pic.twitter.com/RCuhVUclG4

— Kevin Williamson (@kevwilliamson) November 18, 2020