Le festività natalizie vi fanno venire l’insaziabile voglia di mettervi comodi sul divano, davanti alla TV, in compagnia di una calda cioccolata in tazza o qualche biscotto appena sfornato? Avete scandagliato i vostri servizi streaming alla ricerca di qualcosa da guardare ma ricevere qualche ulteriore suggerimento sarebbe gradito? Ecco per voi alcune serie TV presenti su Disney Plus da recuperare in vista del Natale! Scopriamo insieme!

Il Natale con serie TV su Disney Plus

Nuovo Santa Clause cercasi

La prima proposta che vogliamo presentarvi è una serie TV che di natalizio ha davvero tutto: Nuovo Santa Clause cercasi, una freschissima produzione datata 2022.

Serie TV Disney

Scott Calvin è tornato! Dopo essere stato Babbo Natale per quasi trent’anni, è più allegro che mai. Ma con il declino della popolarità del Natale, diminuisce anche la sua magia natalizia. Scott fatica a tenere il passo con le esigenze del lavoro e a essere presente per la sua famiglia. Quando scopre che esiste un modo per ritirarsi dal suo incarico, Scott prende in considerazione l’idea di dimettersi dalla carica di Babbo Natale e di trovare un degno successore, in modo da diventare un padre e un marito migliore

Nel cast, al fianco di Tim Allen, ritroviamo anche Elizabeth Mitchell nei panni della moglie Mrs. Claus/Carol, Elizabeth Allen- Dick nei panni della figlia e Kal Penn nei panni dell’inventore Simon Choksi. Infine troviamo Eric Lloyd, Austin Kane, Carol David Krumholtz, Matilda Lawlet, Devin Bright e Laura San Giacomo.

Hawkeye

Per gli appassionati dell’universo Marvel, amanti del Natale, su Disney Plus c’è la serie TV Hawkeye, che si colloca dopo quanto successo nel lungometraggio Avengers: Endgame e vede protagonista l’ex Vendicatore Clint Barton interpretato da Jeremy Renner.

Serie TV Disney

Nella serie TV Hawkeye, il nostro Occhio di Falco è impegnato in quella che sembra essere una missione tutto sommato semplice: tornare a casa dalla sua numerosa famiglia per Natale. Tuttavia, le cose non so mai come sembrano e a rendere più complicato il tutto ecco fare capolino un minaccioso antagonista. Occhio di Falco sarà dunque costretto a collaborare con Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfield, un’abile arciera di 22 anni con un grande sogno! Riusciranno i due a sistemare le cose? Occhio di Falco farà in tempo per passare il Natale con la sua famiglia? Per scoprirlo, su Disney Plus trovate tutte le sei puntante, della durata di 45 minuti circa, che compongono questa prima entusiasmante stagione dai toni natalizi!

Nel caso siate anche appassionati lettori, e vogliate scoprire di più sul personaggio, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dal titolo Hawkeye: i fumetti imperdibili per prepararsi alla serie TV.

This is us

Il Natale è da sempre un momento di aggregazione per tutte le famiglie e gli amici, e quale miglior serie TV può rappresentare questo grande valore se non This is us?

Serie TV Disney

La serie in questione vi farà immergere a 360° in quelle che sono le dinamiche famigliari narrate in tre archi temporali. Essa porta sul piccolo schermo un mix incredibile di emozioni che passano dalle fragorose risate fino alle dolci amare lacrime. La serie è stata accolta, meritevolmente, da un enorme successo di critica e pubblico e ad oggi vanta numerosi riconoscimenti come le numerosi nomination e vittorie ai Golden Globe, Emmy Awards e molto altro ancora. Insomma, se non l’avete ancora vista, e avete abbastanza tempo libero, questo è il momento giusto per recuperarla! La serie è infatti composta da ben 6 stagioni, per un totale di 106 episodi della durata di circa 40 minuti ciascuno.

Nel 1980 Jack e Rebecca sono una coppia di giovani sposi la cui vita si complica inaspettatamente quando lei rimane incinta di tre gemelli. Il giorno del parto plurigemellare, nonché compleanno di Jack, le cose non vanno come sperato e uno dei bambini non sopravvive.

C’era una volta

Per gli amanti del genere fantasy e di grandi classici Disney, C’era una volta è la gista proposta per voi! La serie, infatti, è una produzione moderna, ambientata ai giorni nostri, direttamente ispirata dai grandi personaggi della letteratura, delle fiabe e dai classici film della Disney. C’era una volta è stato creato dagli scrittori di Lost e Tron: Legacy, Edward Kitsis e Adam Horowitz, e il risultato è un mix di ingredienti perfetti che vi porterà a rivivere molti sentimenti amarcord con una chiave del tutto nuova e, per certi aspetti, sperimentale. I valori in campo in questa produzione sono molti, come ad esempio quelli legati alla speranza e alla redenzione.

Serie TV Disney

Come per la serie TV This is us, anche questa produzione ha ottenuto un grande successo del pubblico, arrivando alla bellezza di 7 stagioni per un totale di 156 episodi della durata di circa 40 minuti! Siete pronti a immergervi nell’avventura e ad affrontare una lunga maratona fantasy? Mettetevi comodi!

La vita di Emma Swan è stata tutt’altro che una favola, costretta a prendersi cura di se stessa fin da bambina. Ma quando il piccolo Harry, il figlio che Emma aveva dato in affidamento 10 anni prima, si presenta alla sua porta, tutto cambia. Harry crede che Emma sia la figlia perduta di Biancaneve e del Principe Azzurro, come gli altri personaggi delle fiabe intrappolati nella sonnolenta cittadina di Storybrooke da un incantesimo della Regina Cattiva. Nessuno ricorda la propria vera identità ed Emma potrebbe essere la loro unica speranza di salvezza.

I Racconti di Olaf

Concludiamo la nostra selezione di serie TV dedicata la Natale su Disney Plus con I Racconti di Olaf, con protagonista l’icono personaggio animato dai lungometraggi di Frozen. In questa stagione, composta da sei cortometraggi dalla breve durata, il nostro simpatico protagonista si trasformerà in un vero e proprio intrattenitore delle folle, portando sul piccolo schermo le sue particolari rivisitazioni dedicate ad alcuni grandi classici Disney. Ecco dunque che il carismatico e versatile Olaf è pronto a dimostrare tutto il suo talento teatrale, intrattenendo Arendelle, vestendo i panni, ad esempio, di una sirena, un genio e un re leone. Se siete fan della Sirenetta, del Re Leone e molti altri ancora, non perdetevi questa produzione con alla regia lo storico animatore Disney Hyrum Osmond.

Serie TV Disney

