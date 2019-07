Shang-Chi: scelto il direttore della fotografia di Matrix

Per curare la fotografia del film sul supereroe Shang-Chi è stato scelto Bill Pope, il quale ha già lavorato in film come Matrix e Alita.

Continuano a spuntare novità sul film dedicato a Shang-Chi, uno dei prossimi prodotti della quarta fase del Marvel Cinematic Universe. Recentemente è stato assunta la costumista, Kym Barrett, che ha ricoperto lo stesso ruolo in Aquaman, inoltre è stato scelto il direttore della fotografia, ovvero Bill Pope, che ha già lavorato in passato insieme a grandi nomi del cinema.

Pope ha da sempre svolto un ottimo lavoro come direttore nella fotografia e la produzione non si è fatta sfuggire l’occasione di assumerlo. Il suo nome compare nei titoli di coda di grandi film come Spider-Man 2 di Sam Raimi, Baby Driver di Edgar Wright e la trilogia di Matrix delle sorelle Wachowski. Ha inoltre lavorato recentemente ad Alita: Angelo della Battaglia e al reboot di Charlie’s Angels, in arrivo prossimamente nelle sale.

Conosciamo ancora poco della fase 4 dell’MCU, ma tutti gli annunci fatti durante il San Diego Comic-Con hanno acuito la curiosità degli appassionati. Sono stati mostrati gran parte dei film della prossima fase e il produttore Kevin Feige si è mostrato molto entusiasta. Ritiene che sia proprio Shang-Chi uno dei prodotti più originali e coraggiosi della prossima fase, proprio perché non si tratta del solito eroe statunitense a cui siamo abituati, ma di un protagonista appartenente alla cultura orientale.

“Credo che ogni film che produciamo rappresenti sempre un rischio. Vogliamo fare film rischiosi. Parlare di un eroe cinese ci intriga molto, è qualcosa di diverso e speciale. ” ha poi aggiunto “Spero che il pubblico di tutto il mondo accolga Shang-Chi esattamente come ha accolto Steve Rogers, che sia americano oppure no.”

Shang-Chi uscirà nelle sale tra il 2020 e il 2021 e attualmente non abbiamo ancora una data d’uscita, ma vi terremo aggiornati su tutte le novità a riguardo.