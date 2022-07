Ogni nuovo capitolo del Marvel Cineamtic Universe ci ha abituati alla presenza non solo dei protagonisti titolari, ma anche all’esordio di ulteriori figure dei fumetti della Casa delle Idee. Che si tratti di semplici comparsate o di veri e propri ingressi nel franchise, questa tradizione sarà mantenuta anche nella prossima serie del Marvel Cinematic Universe dedicata a Jennifer Walters, in arrivo il 17 agosto su Disney+. A ribadire la presenza importanti cameo in She-Hulk: Attorney At Law è stata Jessica Gao, sceneggiatrice della serie.

Assisteremo a diversi cameo di personaggi Marvel in She-Hulk: Attorney at Law

Sina dalle prime serie del Marvel Cinematic Universe su Disney+, come WandaVision o The Falcon and The Winter Soldier, abbiamo assistito alla presenza, al fianco di main character, di altri volti che hanno titillato la curiosità degli appassionati lettori dei fumetti Marvel. Durante la sua presenza al San Diego Comic-Con, Jessica Gao, parlando con Deadline, ha specificato come gli spettatori possono attendersi diversi cameo in She-Hulk:

“Ci sarà molto divertimento e ci saranno diversi cameo, abbiamo preso dai fumetti un sacco di personaggi mai visti prima nel Marvel Cinematic Universe. Quello che mi ha maggiormente entusiasmato è il trovare il giusto spazio e i giusti tempi per sviluppare al meglio questi personaggi, perché nei film Marvel si ha sempre questa grande aspettativa, l’universo sta finendo, metà della sua intera esistenza è stata cancellata…non abbiamo mai davvero il tempo di scoprire che siano queste persone. Com’è la lora quotidianità? E la cosa fantastica è che ora abbiamo finalmente il tempo e lo spazio per farlo”

La presenza di questi cameo è, come detto, una tradizione del franchise. Se la presenza dell’amato Stan Lee era un momento di particolare emozione per i fan, le comparsate di eroi parte integrante della continuity o la rapida presenza di personaggi che non hanno poi avuto modo di svilupparsi degnamente sono parti integranti dello sviluppo narrativo delle storie. Basti pensare all’apparizione dei tre Arrampicamuri in Spider-Man: No Way Home, a metà tra fan service ed emozione, ma quanto detto dalla Gao sembra esser una concezione di costruzione di un mondo più coeso, in cui i cameo si inseriscano come importante tassello narrativo. Non a caso, nell’ultimo trailer di She-Hulk abbiamo potuto godere della presenza di Matt Murdock (Charlie Cox), che dopo aver esordito nel Marvel Cinematic Universe in Spider-Man: No Way Home nei suoi panni da avvocato, apparentemente nella serie dedicata a Jennifer Walters farà la sua comparsa come Daredevil.

L’offerta di Disney+