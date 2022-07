Durante il recente Comic-Con di San Diego, Hasbro ha dato la possibilità a tutti gli appassionati di dare un primo sguardo all’imminente action figure,, della linea Marvel Legends, dedicata alla nuova serie Disney Plus She-Hulk: Attorney In Law. Nell’attesa del suo arrivo sul mercato, godiamoci insieme le immagini ufficiali e scopriamo ulteriori dettagli sulla nuova serie in arrivo.

La figure dedicata a She-Hulk targata Hasbro

Questa nuova proposta Hasbro andrà ad arricchire il già ampio catalogo dell’azienda e fa parte di una nuova ondata di personaggi derivanti dalle produzioni Disney Plus. La figure è in scala con le altre proposta della stessa linea ed è dotata di molteplici snodi alle articolazioni per la massima giocabilità. Siete pronti ad aggiungere She-Hulk nelle vostre collezioni?

La serie

La nuova serie Marvel Studios, She-Hulk: Attorney at Law, narra le vicende di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani. La protagonista però, mentre affronta la sua quotidianità, ha tante altre capacità nascoste grazie ai suoi superpoteri.

La serie è composta da nove episodi e vanta al suo interno numerosi volti noti del MCU. Tra questi troviamo infatti Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth nei panni di Emil Blonsky/l’Abominio e Benedict Wong nei panni di Wong. Oltre a loro, nel cast ci sarà anche Jameela Jamil, Ginger Gonzaga, Josh Segarra e Renée Elise Goldsberry.

Per quanto invece riguarda la produzione, la showrunner della serie è Jessica Gao mentre alla sceneggiatura troviamo i nomi di Dana Schwartz, Melissa Hunter, Cody Ziglar e Zeb Wells. Ora non ci resta che attendere il debutto della serie, che farà la sua comparsa su Disney Plus il 17 agosto 2022.

Nell’attesa di scoprire le nuove proposte di casa Hasbro, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti. Se volete intanto approfondire la vostra conoscenza sul personaggio di She-Hulk, su Amazon potete trovare una serie di letture che faranno al caso vostro!

L’offerta di Disney+