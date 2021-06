She-Hulk: Jameela Jamil sarà la villain della nuova serie Disney Plus

Continua ad arricchirsi il cast di She-Hulk, serie live action incentrata sull’alter ego di Jennifer Walters nonchè cugina del celebre membro degli Avengers. Il portale americano The Illuminerdi ha annunciato che Jameela Jamil, star di The Good Place, è entrata a far parte del progetto nei panni della villain, Titania.

Il personaggio in questione fece il suo debutto nel 1984 nel terzo numero di Secret Wars, ottenendo i suoi poteri sovraumani grazie all’aiuto di Dottor Destino. Nel corso degli anni si è scontrata più volte con She-Hulk e altri eroi del mondo Marvel.

A vestire i panni di She-Hulk ci penserà, invece, Tatiana Maslany, affiancata da Mark Ruffalo nuovamente nei panni di Hulk (già avvistato sul set della serie). Al momento non è ancora stata fissata una finestra di lancio precisa, ma secondo alcuni potrebbe debuttare nel 2022.

La villain di She-Hulk sarà Titania

Nel cast di She-Hulk troviamo anche Tim Roth nei panni di Abominio, apparso nel film del 2008 L’Incredibile Hulk, e la star di Hamilton Renée Elise Goldsberry in un ruolo non ancora specificato. La sceneggiatura della serie sarà curata da Jessica Gao, vincitrice di un Emmy per il suo episodio di Rick & Morty “Pickle Rick”.

Vi ricordiamo, inoltre, che le riprese sono iniziate ad aprile e secondo Kevin Feige la serie sarà composta da dieci episodi della durata di mezz’ora ciascuno. Come accadrà per Ms. Marvel e Moon Knight, anche il personaggio di She-Hulk farà prima o poi il suo debutto sul grande schermo, continuando l’arco narrativo della serie. Nel mondo Marvel, infatti, tutto è sempre interconnesso.

