Si è conclusa in questi giorni dopo nove episodi She-Hulk: Attorney at Law, nuova serie Disney+ incentrata sull’alter ego di Jennifer Walters nonchè cugina di Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo). Il personaggio dei fumetti ha finalmente fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe e, come da tradizione della controparte cartacea, ha più volte infranto la quarta parete nel corso dello show. Sulla questione è intervenuta anche la showrunner Jessica Gao che ha spiegato di aver insistito per un cameo di Kevin Feige.

Jessica Gao, showrunner di She-Hulk avrebbe voluto un cameo di Kevin Feige

Jessica ha confermato che, nonostante nel finale di stagione appaia un robot con il nome K.E.V.I.N., non è stato il capo dei Marvel Studios a prestare la sua voce. “Quella che avete ascoltato è la voce di un attore che abbiamo ingaggiato. Abbiamo spinto molto a lungo per fare in modo che fosse proprio Kevin a prestare la sua voce, ma ha rifiutato. Quando il team ha iniziato a lavorare sul design del robot era stato preparato un cappello da baseball che ricordasse quello di Kevin. Lui aveva problemi perchè non riteneva realistico un robot con indosso un capello da baseball” ha dichiarato Jessica Gao ai microfoni di ComicBook.com.

Nonostante la reticenza di Kevin Feige, Jessica ha voluto ringraziarlo per la libertà creativa e per averle concesso di rompere il più possibile la quarta parete nell’ultimo episodio (dove Jennifer menziona addirittura gli X-Men). “Kevin mi ha aperto la mente sull’idea che fosse giunto fare un qualcosa di diverso e fuori dai consueti canoni della Marvel, sovvertendo le aspettative” ha aggiunto lo showrunner. La serie su She-Hulk avrà senza dubbio importanti ramificazioni sul futuro dell’MCU grazie all’introduzione di Daredevil e al personaggio di Skaar, figlio di Hulk.

Questa la sinossi ufficiale di She-Hulk: La nuova serie Marvel Studios She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani, mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.