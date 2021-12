Shin Ultraman è il film prodotto da Studio Khara e Toho, diretto da Shinji Higuchi (film live-action de L’Attacco dei Giganti) e dal suo team Higuchi-Gumi con Hideaki Anno (Evangelion, Nadia – Il Mistero della Pietra Azzurra) coordinatore e scrittore della sceneggiatura. Non avevamo ancora una data d’uscita del lungometraggio, almeno fino a oggi. Inoltre, il canale YouTube ufficiale ha pubblicato una breve preview del film.

Shin Ultraman: preview e data d’uscita del film di Hideaki Anno

Il lungometraggio di Hideaki Anno debutterà ufficialmente il 13 maggio del 2022.

Il cast di Shin Ultraman vede Takumi Saitou (Yamato 2010, Il Principe del Tennis – il Musical) interpretare l’uomo in grado di trasformarsi in Ultraman e Masami Nagasawa (Bleach, Gintama, Touch – Prendi il Mondo e Vai) come sua partner. Il resto del cast include Koji Yamamoto, Tetsushi Tanaka, Daiki Arioka, Akari Hayami, Ryo Iwamatsu, Toshihiro Wada, Toru Matsuoka, Kyusaku Shimada, Keishi Nagatsuka e Hajime Yamazaki.

Qui sotto potete guardare la preview del film:

Ultraman: tutti i progetti in corso

Non solo Shin Ultraman. Vi ricordiamo che Netflix è al lavoro sulla seconda stagione dell’anime di Ultraman, intitolata Ultraman Stagione 2 (leggete anche questo nostro articolo per saperne di più), che vede il ritorno alla regia di Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, 009 re:cyborg) e Shinji Aramaki (Appleseed, Capitan Harlock 3D).

Marvel ha recentemente pubblicato una miniserie a fumetti intitolata Ultraman: The Rise of Ultraman scritta da Kyle Higgins e Mat Groom con i disegni dell’italiano Francesco Manna, Michael Cho e Gurihiru (potete recuperarla su Amazon).

Il manga originale è pubblicato in Italia dalla Star Comics che ne descrive così la trama: