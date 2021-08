Ultraman Stagione 2: teaser e finestra d’uscita

Come vi avevamo già avuto modo di riportare, Netflix è al lavoro sulla seconda stagione dell’anime di Ultraman, intitolata Ultraman Stagione 2 che vede il ritorno alla regia di Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, 009 re:cyborg) e Shinji Aramaki (Appleseed, Capitan Harlock 3D).

Non sapevamo ancora la data d’uscita, almeno fino ad ora. Nel corso di un evento dedicato, chiamato Anime Ultraman Season 2 Kickoff Event, è stato annunciato che la seconda stagione debutterà su Netflix in tutto il mondo nella primavera del 2022.

Ultraman Stagione 2: alcuni dettagli

Durante l’evento sono stati svelati una nuova key visual e il teaser che introduce il nuovo Ace Suit.

Questa la key visual:

E qui sotto potete guardare il teaser:

Oltre ai produttori sopra annunciati, sono stati confermati il ritorno degli studi Production I.G e Sola Digital Arts.

Ultraman: la prima stagione e il manga

La prima stagione di Ultraman ha debuttato in tutto il mondo su Netflix nell’aprile 2019 ed è composta da 13 episodi. La serie ha poi debuttato in televisione in Giappone il 12 aprile 2020.

Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eden of the East, Napping Princess) e Shinji Aramaki (Appleseed, Harlock: Space Pirate, Starship Troopers: Traitor of Mars) hanno diretto la prima stagione anime. Production I.G (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eden of the East, Napping Princess) e Sola Digital Arts (Appleseed Alpha, Starship Troopers: Invasion, Starship Troopers: Traitor of Mars) hanno prodotto l’anime in 3D CG. Nobuko Toda e Kazuma Jinnouchi hanno composto la musica.

Netflix descrive così la trama:

Una nuova serie fiammante che riprende l’omonima saga che ha reso Ultraman uno degli eroi più conosciuti al mondo!

Shinjiro Hayata, figlio di Shin Hayata, il primo Ultraman, ha ereditato i geni speciali del padre e fin da bambino ha dimostrato di possedere capacità decisamente fuori dalla norma.

La sua vita, comunque, sembra piuttosto ordinaria… fino al giorno in cui il destino inesorabile non deciderà di mostrarglisi apertamente, stravolgendo definitivamente la sua esistenza!

Per quanto riguarda il manga, Ultraman è scritto da Eiichi Shimizu e disegnato da Tomohiro Shimoguchi, ed è l’adattamento della serie live-action Ultraman del 1966 della Tsuburaya Production. Pubblicato su Monthly Hero dal numero inaugurale della rivista, la serie è stata poi raccolta in 16 volumi tankōbon nel dicembre del 2020.

In Italia la serie è pubblicata dalla Star Comics che ne descrive così la trama:

Vi ricordiamo che Netflix sta producendo un film d’animazione in 3DCG (Computer Grafica in 3D) mentre Hideaki Anno (Evangelion) si sta occupando di un nuovo live-action.

