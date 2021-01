Shin Ultraman – il teaser del film live action di Hideaki Anno

Toho e Studio Khara hanno pubblicato poche ore fa il primo teaser di Shin Ultraman, film live action ispirato all’omonima serie televisiva fine anni ’60 e vera icona pop mondiale, che debutterà la prossima estate nei cinema nipponici.

Il film è diretto Shinji Higuchi (già dietro la macchina da prese per i film live actionde L’Attacco dei Giganti) e il suo team Higuchi-Gumi mentre Hideaki Anno (Evangelion, Nadia – Il Mistero della Pietra Azzurra) ha coordinato e scritto la sceneggiatura del film prodotto da Studio Khara e Toho.

Shin Ultraman – il cast

Il cast di Shin Ultraman vede Takumi Saitou (Yamato 2010, Il Principe del Tennis – il Musical) interpretare l’uomo in grado di trasformarsi in Ultraman e Masami Nagasawa (Bleach, Gintama, Touch – Prendi il Mondo e Vai) come sua partner. Il resto del cast include Koji Yamamoto, Tetsushi Tanaka, Daiki Arioka, Akari Hayami, Ryo Iwamatsu, Toshihiro Wada, Toru Matsuoka, Kyusaku Shimada, Keishi Nagatsuka e Hajime Yamazaki.

Shin Ultraman – il trailer

Ed eccovi finalmente il teaser:

Ultraman: la trama e gli altri progetti in corso

Per chi non conoscesse Ultraman eccovi una breve trama tratta dalla storica serie TV:

Ultraman, un componente della “Guarnigione degli Ultra”, è in missione per scortare il mostro Bemular al Cimitero Spaziale quando, nelle vicinanze del pianeta Terra, un’astronave della Pattuglia Scientifica, incaricata di vegliare sulla sicurezza del pianeta e combattere mostri preistorici che si risvegliano e minacciano il mondo, entra in collisione con la sfera-prigione del mostro spaziale. L’incidente libererà Bemular che riuscirà a rifugiarsi sulla Terra dopo aver ucciso il pilota dell’astronave terrestre, Hayata. L’Ultra di scorta, però, non riesce ad accettare la morte del “collega” terrestre, così decide di fondersi con lui in un unico corpo per riportarlo in vita. Da questo momento, grazie alla “Beta Capsule”, affidatagli dall’Ultra, l’umano può trasformarsi in Ultraman e assumere le sembianze del poliziotto galattico per difendere la Terra da ogni possibile minaccia aliena.

Marvel ha recentemente pubblicato una miniserie a fumetti intitolata Ultraman: The Rise of Ultraman scritta da Kyle Higgins e Mat Groom con i disegni dell’italiano Francesco Manna, Michael Cho e Gurihiru a cui seguirà una seconda miniserie in partenza negli Stati Uniti a marzo.

Netflix invece sta lavorando alla seconda stagione della serie anime basata sul manga di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi, pubblicato da Edizioni Star Comics in Italia.

Eccovi la sinossi del manga:

Una nuova serie fiammante che riprende l’omonima saga che ha reso Ultraman uno degli eroi più conosciuti al mondo! Shinjiro Hayata, figlio di Shin Hayata, il primo Ultraman, ha ereditato i geni speciali del padre e fin da bambino ha dimostrato di possedere capacità decisamente fuori dalla norma. La sua vita, comunque, sembra piuttosto ordinaria… fino al giorno in cui il destino inesorabile non deciderà di mostrarglisi apertamente, stravolgendo definitivamente la sua esistenza!