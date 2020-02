Silent Hill: annunciato l’arrivo di un nuovo film

Giunge in queste ore l’annuncio inerente l’arrivo di un nuovo film dedicato ad uno dei più famosi videogiochi horror, ossia Silent Hill. La novità è giunta dallo stesso regista Christophe Gans che nel 2006 realizzò il primo film ispirato appunto al noto franchise targato Konami. Infatti, nel corso di una intervista molto recente, Gans avrebbe svelato i suoi progetti in merito al nuovo adattamento cinematografico di Silent Hill. Dunque – nonostante egli sia attualmente alle prese con altri ambiziosi progetti legati al mondo del cinema – il regista pensa già al futuro, dichiarando quanto segue:

“Ho in programma due progetti horror insieme a Victor Hadida. Sto lavorando ad un adattamento di Project Zero che sarà ambientato in Giappone. Non voglio levare il gioco dalla sua ambientazione di casa stregata giapponese. E stiamo anche lavorando ad un nuovo Silent Hill. Il progetto rimarrà ancorato alle atmosfere di una piccola città americana devastata dal puritanesimo. Penso che sia davvero ora di crearne una nuova.”

Come si può evincere dalle sue parole, i progetti che vorrebbe realizzare sono due: non solo il nuovo film di Silent Hill, ma anche all’adattamento di Project Zero. Ovviamente, per il momento le notizie in merito ai nuovi adattamenti a cui lavorerà il regista Chistophe Gans sono molto scarse. L’unica cosa certa è che – dopo il film che debuttò il 7 luglio del 2006 in Italia – presto gli appassionati del famosissimo videogioco survival horror potrebbero assistere al ritorno, sul grande schermo, di una nuova pellicola ispirata a Silent Hill.

Dunque, nonostante le poche “rivelazioni” sul nuovo film, cosa ne pensate del progetto proposto da Guns? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.