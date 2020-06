Simpson: stop agli attori bianchi in ruoli di altre etnie

Sulla scia di attori come Kristen Bell (Central Parl), Jenny Slate (Big Mouth) e Mike Henry (I Griffin) che si sono ritirati dal ruolo di doppiatori, anche i Simpson si adegueranno e eviteranno che attori bianchi interpretino personaggi di etnia diversa dalla loro.

“Andando avanti, ‘The Simpsons’ non avrà più attori bianchi che danno voce a personaggi non bianchi.”

Questa è l’affermazione che è stata riportata dai produttori dello show di Fox. E mentre si continua a discutere a livello internazionale sul razzismo sistemico e la disparità di rappresentazione delle varie etnie nei media, un certo numero di serie TV, come ad esempio Little Britain, 30 Rock e Scrubs, stanno scegliendo di ritirare episodi potenzialmente insensibili dal punto di vista razziale.

L’intera questione, si sta spostando anche nel reparto dell’animazione, con la motivazione sempre più insistente di avere una rappresentazione uguale sia sul microfono che davanti alla telecamera.

I Simpson, tra l’altro, non sono nuovi a questo tipo di polemiche, vista tutta la questione, di cui abbiamo già parlato, dell’abbandono del personaggio di Apu, nonchè della voce di Hank Azaria, ritenuto una rappresentazione razzista e non veritiera dello stereotipo dell’indiano.

L’attore, in un’intervista col The New York Times a Febbraio, dichiarava:

“Quando mi sono reso conto che era in questa maniera che si pensava questo personaggio (ossia che fosse un insieme di stereotipi), non volevo più parteciparvi. Non mi sembrava giusto.”

All’interno del cast dei Simpson vi sono diversi personaggi di etnia diversa da quella dell’attore che lo interpretano, come ad esempio il collega e amico di Homer Carl Carson (con la voce sempre di Azaria) o il medico della famiglia Simpson il Dottor Hibbert (interpretato da Harry Shearer). Nonostante la volontà dell’azienda, non si conosce ancora allo stato attuale come verranno gestiti tali personaggi.