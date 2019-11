Sin City di Frank Miller diventerà una Serie Tv

Sin City potrebbe diventare a breve una serie televisiva, dopo un accordo sui diritti con la Legendary Television.

La serie di fumetti noir è stata pubblicata per la prima volta nel 1991 dalla Dark Horse e realizzata dall’artista Frank Miller, già rinomato creatore di graphic novel come Daredevil per Marvel Comics e Batman: Year One per DC Comics.

Secondo Deadline si è vicini ad un accordo con lo stesso Frank Miller e Robert Rodriguez che insieme avevano già precedentemente adattato la serie in due film: il primo, omonimo, uscito nel 2005 e il sequel, Sin City: A Dame to Kill For, nel 2014.

I due artisti, oltre a collaborare alla sceneggiatura, dovrebbero affiancare come produttori della possibile serie televisiva L’Heureux e Silenn Thomas, CEO della società di produzione di Miller, la Frank Miller Ink.

La Legendary Television garantirebbe inoltre una prima stagione del programma TV solo dopo che sarà stipulata una collaborazione con una piattaforma in streaming in grado di acquistarla.

Sarebbe inoltre in potenza anche un altro progetto consequenziale, una serie prequel animata classificata R, anch’essa basata sui fumetti dell’oscura città del peccato, Basin City.

La possibile reunion di Frank Miller e Robert Rodriguez sta difatti rianimando la speranza nei fan di vecchia data che da molto tempo aspettano notizie su uno show tratto dai fumetti, soprattutto dopo che un paio di anni fa è stato frettolosamente accantonato il tentativo di un pilot con Glen Mazzara (The Walking Dead) come showrunner e Len Wiseman come regista (Underworld), prodotto dalla Weinstein Company e Dimension Films.

Il primo film del 2005 tratto fedelmente dai romanzi grafici di Miller è stato celebrato con 158 milioni di incassi, su un budget di 40 milioni mentre il suo sequel del 2014 ne ha incassati solamente 39 milioni a livello globale.

Riuscirà, perciò, questa nuova serie televisiva a rinnovare il franchise di Sin City?