Dark Horse realizzerà graphic novel per Disney e Pixar

Appena nato il sodalizio tra la Disney e la Dark Horse per trasporre i classici animati Disney nel mondo cartaceo delle graphic novel

La Disney ha appena stipulato un accordo con la Dark Horse, la casa editrice statunitense di fumetti fondata nel 1986 da Mike Richardson e Randy Stradley, per la produzione di graphic novel rivolte a tutte le età e adattate dai film animati targati Disney e Pixar.

Il sodalizio partirà ufficialmente dal 4 dicembre con “Toy Story: The Story of the Movies in Comics” e si espanderà fino al 2020 con il sequel di film Disney che avranno l’intero franchise contenuto,così, anche all’interno di queste graphic novel.

Col titolo “La Storia del film nei fumetti“, grazie ad una ridda di talentuosi artisti e scrittori, la magia Disney si animerà all’interno delle circa 72 pagine dei seguenti volumi:

• Disney Cenerentola: la storia del film nei fumetti;

• Disney e Pixar: la storia del film nei fumetti;

• Disney Alice nel paese delle meraviglie: la storia del film nei fumetti;

• Disney Lady e il vagabondo: la storia di The Movie in Comics;

• The Incredibles and Incredibles di Disney e Pixar 2: La storia del film nel fumetto;

• Disney Moana: La storia del film nel fumetto;

• Disney Mulan: La storia del film nel fumetto;

• Disney e Pixar’s Alla ricerca di Nemo e Alla ricerca di Dory: la storia del film nei fumetti;

• Disney Tangled: la storia del film nel fumetto;

• E altro ancora!

Per chi volesse già testare la fantasia grafica e contenutistica della collana, sul sito della Dark Horse è disponibile da fine ottobre in pre-ordine la graphic novel in tre volumi “La Sirenetta“, pubblicata per festeggiare l’anniversario dei 30° compleanno dall’uscita del classico della Disney al Cinema.

La storia di Ariel, la sirena che desiderava raggiungere la terraferma per poter scoprire il mondo degli umani, è stata scritta da Cecil Castellucci e disegnata da Zulema Scotto Lavina e Piky Hamilton e ogni volume sarà rilasciato al prezzo di $3.99 per 32 pagine cadauno.

L’intera collezione di “La Storia dei film nei fumetti”, nata dal sodalizio Disney e Dark Horse, sarà presto in pre-ordine su Amazon, Barnes and Noble e nei vostri negozi di fumetti preferiti al contenutissimo prezzo di $ 10,99 a volume.